رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب برامج كلية الحقوق بالعبور

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب برامج كلية الحقوق بالعبور.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منصور، عميد كلية الحقوق، والدكتور مجدي مليجي عميد كلية التجارة والدكتور محمد أحمد المعداوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مرفت مهدى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد نجيب، نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة.

وفي كلمته خلال الحفل، وجه الدكتور ناصر الجيزاوي رسالة إلى خريجي كلية الحقوق، أكد خلالها أن تخرجهم لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، وإنما بداية لمسيرة جديدة يتحملون خلالها مسئولية توظيف ما اكتسبوه من علم ومعرفة في حياتهم العملية، والإسهام في خدمة المجتمع وإعلاء قيم العدالة وسيادة القانون.

وقال رئيس الجامعة مخاطبا الخريجين: "أنتم حراس العدالة وتطبيق القانون، وقد أنهيتم اليوم مرحلة مهمة من مراحل حياتكم، لكنها ليست نهاية الطريق، وإنما بداية لمرحلة جديدة في حياتكم العملية والإنسانية، فاجعلوا ما اكتسبتموه من علم ومعرفة أساسًا لمسيرتكم المقبلة".

وأضاف: "كونوا فخورين بما أنجزتموه وأديتموه خلال سنوات الدراسة، واجعلوا هذه اللحظة دافعا لمزيد من النجاح والتميز، وكونوا أوفياء لأولياء أموركم الذين كان لهم الدور الأكبر في دعمكم ومساندتكم حتى الوصول إلى هذه اللحظة".

واكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ، والحفاظ على القيم المجتمعية والهوية الوطنية، مؤكدًا أن رسالة خريج القانون لا تقتصر على دراسة النصوص وتطبيقها، وإنما تمتد إلى إعلاء قيم العدل والنزاهة واحترام الحقوق والواجبات، وترسيخ سيادة القانون، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا واستقرارا.