ما الذي دفع حماية المستهلك لزيادة التحذيرات من الإعلانات المضللة؟

كشف إسلام الجزار، متحدث جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كثف تحذيراته خلال الفترة الأخيرة بعد رصد العديد من الإعلانات والمسابقات الوهمية والمضللة التي تستهدف المواطنين، خاصة البسطاء منهم، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يقتصر على الإعلان عن خصومات غير حقيقية أو تقديم سلع بمواصفات مخالفة للمعلن عنها.

وأوضح خلال مداخلة عبر برنامج هذا الصباح، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية مروة فهمي، أن بعض الممارسات تطورت إلى استخدام إغراءات الجوائز والمكاسب السريعة لاستدراج المواطنين والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية، محذرًا من مشاركة أي بيانات بنكية أو أرقام سرية تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن بعض المسابقات الوهمية تستغل أسماء وشعارات علامات تجارية وبنوك معروفة، ثم يجري تداولها عبر روابط مجهولة أو مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يصعب أحيانًا على المواطنين التفرقة بين الحقيقي والمزيف.

وأكد أن الشركات والعلامات التجارية لا تقدم مثل هذه المسابقات إلا عبر قنواتها الرسمية والشرعية، مشددًا على أنه لا توجد جهة رسمية تطلب من المواطن بياناته البنكية أو الرقم السري مقابل الحصول على جائزة.

وقال المتحدث إنّ جهاز حماية المستهلك يتعامل مع هذه الوقائع من خلال المرصد الإعلاني، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد الصفحات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أن العقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه في بعض المخالفات المتعلقة بعدم إخطار الجهاز بالمسابقات، بينما قد تصل العقوبة إلى مليوني جنيه إذا ثبت أن المسابقة مضللة، إلى جانب العقوبات المقررة لعدم استيفاء الإجراءات القانونية.