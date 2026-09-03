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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: تكثيف التعاون مع العمل الدولية للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك لبحث عدد من الملفات والبرامج المشتركة، ومتابعة الخطط التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يضمن سرعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، وتحقيق الأهداف المتفق عليها، والاستفادة من الخبرات الفنية التي تقدمها المنظمة في مختلف مجالات العمل..

وتناول اللقاء الرؤية التنفيذية للمرحلة المقبلة، وسبل الإسراع في إنجاز كافة الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويسهم في تحسين خدمات التشغيل ورفع كفاءة الموارد البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

كما بحث الجانبان التعاون في الإسراع بالانتهاء من إجراءات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية التي تستهدف الوزارة من خلالها ترسيخ ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، وحماية العمال والمنشآت، وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية..

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات والبرامج المشتركة بين الوزارة والمنظمة، ومن بينها برنامج العمل الأفضل" Better Work "، الذي يستهدف دعم وتحسين ظروف العمل وتعزيز الالتزام بمعايير العمل، إلى جانب برامج التعاون المتعلقة بتطوير سياسات التشغيل، وتنمية المهارات والتدريب، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم المشروعات والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل... وأكد الوزير حرص وزارة العمل على تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة، ودعم دور المنظمة في مصر، والاستفادة من خبراتها الفنية الدولية، بما يعزز جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية..وأشاد رداد بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل أساسًا قويًا للانتقال إلى مرحلة أكثر تكثيفًا في العمل المشترك، تقوم على سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهدافها في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.

من جانبه،أشاد إيريك أوشلان بمستوى التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، مؤكدًا حرص منظمة العمل الدولية على مواصلة دعم مصر في ملفات العمل ذات الأولوية، وتعزيز البرامج والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،ودعم سوق العمل المصري، وترسيخ مبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي...واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود وتسريع الخطوات التنفيذية لإنجاز كافة الملفات والبرامج المشتركة، بما يعزز الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ويحقق مزيدًا من التقدم في ملفات التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والعمل اللائق وتمكين المرأة والشباب.

حسن رداد وزير العمل منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان

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