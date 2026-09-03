شراكة تثمر إبداعًا.. «رئيسة القومي للطفولة والأمومة» تشهد ختام أنشطة «مكتبة المستقبل» لجمعية «تكاتف»

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة المستقبل التابعة لجمعية «تكاتف للتنمية»، وذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذة ميراي نسيم، الرئيس التنفيذي للجمعية وعضو مجلس إدارة المجلس.

واستهدف البرنامج الفئات العمرية من 4 إلى 18 عامًا عبر منظومة متكاملة من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والترفيهية، فضلاً عن برامج التنمية الذاتية الرامية لبناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته.

وحضر الحفل جمعٌ رفيع المستوى ضمَّ الدكتورة آمال إمام، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وممثلين عن سفارات الهند ورومانيا واليونان. كما شارك من المجلس القومي للطفولة والأمومة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور كرم ملاك، والدكتورة حنان جرجس، والسيدة دينا عبد الوهاب، إلى جانب الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات بالمجلس.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن بالغ سعادتها بالمشاركة، مشددة على أهمية هذه البرامج في توفير بيئة آمنة ومحفزة تُتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم. ووجهت الشكر والتقدير للدكتور حسام بدراوي ولجميع القائمين على جمعية «تكاتف»، مثمنة جهود الأستاذة ميراي نسيم في دعم المساحات الإبداعية للنشء، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات الأطفال هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

كما وجهت رئيسة المجلس كلمة للأطفال المشاركين، واصفة إياهم بأنهم «الهدف الحقيقي والأساس لكل الجهود المبذولة»، داعيةً إلى مواصلة دعمهم ليكونوا أكثر ثقة وإبداعًا. وعلى هامش الحفل، تفقدت السنباطي معرض الأعمال اليدوية والأنشطة الفنية لدفعة صيف 2026، حيث أثنت على المستوى المتميز للمجسمات واللوحات التي نفذها الأطفال.

وشهد البرنامج الصيفي تعاونًا ميدانيًا مثمرًا بين المجلس والجمعية؛ حيث نفذ المجلس ورش عمل توعوية وتفاعلية شملت التوعية بصحة الفتيان والفتيات، والتصدّي للممارسات الضارة وفي مقدمتها ختان الإناث، فضلاً عن التعريف بحقوق الطفل وبآليات التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) للإبلاغ عن أي مخاطر.

واختُتم الحفل بعروض فنية وإبداعية قدمها الأطفال وسط أجواء احتفالية عكست حجم التطور والمهارات التي اكتسبوها طوال فترة البرنامج.