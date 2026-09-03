قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين إلى التصفية الثالثة من الموسم الثاني لـ «دولة التلاوة»
وقع من طوله ..تفاصيل واقعة مدير مدرسة خالد بن الوليد بالجيزة
الحماية المدنية الجزائرية تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب بعد سقوطه في بئر
الفراخ بكام انهاردة الخميس؟.. قائمة الأسعار كاملة بالأسواق
كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة
سيدة تغسل 10 ملايين جنيه من نشاطها الإجرامى .. الداخلية تكشف التفاصيل
وزير البترول يبحث في أستراليا جذب شركات التعدين للبحث عن الذهب والمعادن
وادي دجلة يعلن رسميًا افتتاح المرحلة الثانية من نادي طنطا في سبتمبر 2026
محافظ بني سويف يفتتح موسم جَني القطن بزمام قرية إهناسيا الخضراء
رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة
بين الإلحاد الرقمي وعولمة القيم.. تحصين الأسرة وحماية هويتها بمؤتمر الإفتاء
وزير البترول: مصر نفذت إصلاحات جوهرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شراكة تثمر إبداعًا.. «رئيسة القومي للطفولة والأمومة» تشهد ختام أنشطة «مكتبة المستقبل» لجمعية «تكاتف»

شراكة تثمر إبداعًا.. «رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة» تشهد ختام أنشطة «مكتبة المستقبل» لجمعية «تكاتف»
شراكة تثمر إبداعًا.. «رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة» تشهد ختام أنشطة «مكتبة المستقبل» لجمعية «تكاتف»
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة المستقبل التابعة لجمعية «تكاتف للتنمية»، وذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذة ميراي نسيم، الرئيس التنفيذي للجمعية وعضو مجلس إدارة المجلس.

واستهدف البرنامج الفئات العمرية من 4 إلى 18 عامًا عبر منظومة متكاملة من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والترفيهية، فضلاً عن برامج التنمية الذاتية الرامية لبناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته.

وحضر الحفل جمعٌ رفيع المستوى ضمَّ الدكتورة آمال إمام، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وممثلين عن سفارات الهند ورومانيا واليونان. كما شارك من المجلس القومي للطفولة والأمومة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور كرم ملاك، والدكتورة حنان جرجس، والسيدة دينا عبد الوهاب، إلى جانب الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات بالمجلس.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن بالغ سعادتها بالمشاركة، مشددة على أهمية هذه البرامج في توفير بيئة آمنة ومحفزة تُتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم. ووجهت الشكر والتقدير للدكتور حسام بدراوي ولجميع القائمين على جمعية «تكاتف»، مثمنة جهود الأستاذة ميراي نسيم في دعم المساحات الإبداعية للنشء، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات الأطفال هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

كما وجهت رئيسة المجلس كلمة  للأطفال المشاركين، واصفة إياهم بأنهم «الهدف الحقيقي والأساس لكل الجهود المبذولة»، داعيةً إلى مواصلة دعمهم ليكونوا أكثر ثقة وإبداعًا. وعلى هامش الحفل، تفقدت السنباطي معرض الأعمال اليدوية والأنشطة الفنية لدفعة صيف 2026، حيث أثنت على المستوى المتميز للمجسمات واللوحات التي نفذها الأطفال.

وشهد البرنامج الصيفي تعاونًا ميدانيًا مثمرًا بين المجلس والجمعية؛ حيث نفذ المجلس ورش عمل توعوية وتفاعلية شملت التوعية بصحة الفتيان والفتيات، والتصدّي للممارسات الضارة وفي مقدمتها ختان الإناث، فضلاً عن التعريف بحقوق الطفل وبآليات التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) للإبلاغ عن أي مخاطر.

واختُتم الحفل بعروض فنية وإبداعية قدمها الأطفال وسط أجواء احتفالية عكست حجم التطور والمهارات التي اكتسبوها طوال فترة البرنامج.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي الدكتورة سحر السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

ترشيحاتنا

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

بالصور

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد