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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

واعي وغالي.. القومي للطفولة تطلق حملة للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتصدي للتنمر

دكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
دكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور عضواته وأعضائه، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز قضايا حماية ورعاية الطفل، إلى جانب استعراض خطط العمل والتوصيات للفترة المقبلة.

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي خلال الاجتماع نتائج حملة "أهلاً بالصيف"، التي أُطلقت  بمحافظتي الإسكندرية ودمياط بالتعاون مع منظمة "يونيسف" والهلال الأحمر المصري وعدد من الجهات الشريكة. 

وأوضحت أن الحملة نجحت في رفع وعي الأطفال وأسرهم بقضايا الحماية، وتقديم أنشطة تفاعلية وفرت بيئة صيفية آمنة ومفيدة للأطفال، مؤكدةً أهمية البناء على هذه النتائج وتطوير المحتوى التوعوي باستمرار.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المجلس عن إطلاق النسخة الثانية من حملة "واعي وغالي" بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع مؤسسة "سيف إيجيبت"، استكمالاً لجهود العام الماضي في حماية الأطفال من العنف والإساءة. 

وتستهدف الحملة رفع الوعي بعدد من القضايا المحورية، وفي مقدمتها: التصدّي للتنمر، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة وما تسببه من آثار سلبية.

وأضافت "السنباطي" أن النسخة الجديدة من الحملة ستتضمن نشر رسائل إعلامية وإرشادية ومحتوى تفاعلي مخصص للأطفال والأهالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحماية وتشجيع الأطفال والأسر على طلب المساعدة والإبلاغ الفوري عن أي مخاطر قد تواجههم.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات وتوصيات اللجان الدائمة والمتخصصة بالمجلس تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة السنوية والبرامج المقبلة لضمان تحويلها إلى أنشطة قابلة للتنفيذ. وتطرق الاجتماع كذلك إلى التجهيزات والمقترحات الخاصة بالاستعداد للاحتفال بـ "أعياد الطفولة" عبر تنظيم فعاليات متنوعة تلبي اهتمامات الأطفال وتطلعاتهم.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المجلس تطوير أدواته بما يتواكب مع التحديات المستجدة، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات، وإشراك الأطفال أنفسهم في صياغة وتصميم البرامج الموجهة إليهم، ترسيخًا لحقهم الأصيل في الحماية والرعاية والمشاركة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي حقوق الطفل القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة

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