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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش علاج وبس.. صندوق مكافحة الإدمان يكشف مفاجأة عن تأهيل المتعافين

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
البهى عمرو

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أن الاستراتيجية الخاصة بمكافحة وعلاج الإدمان تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والصندوق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الصندوق به مراكز «العزيمة»، ويتم من خلالها تقديم الخدمات للأشخاص الذين يتلقون العلاج، مؤكدًا أن العلاج يكون في سرية تامة.

ولفت إلى أن الصندوق لا يقدم العلاج فقط، بل يقدم الدعم النفسي والاقتصادي، وبعد علاج الشخص يقوم الصندوق بتعليمه حرفة يستطيع من خلالها الحصول على أموال، وأن هذا الأمر يميز العلاج في مصر عن الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الشخص الذي يتقدم للعلاج لا يكون مجرمًا، وأنه خلال الـ8 أشهر الماضية تم تدريب وتشغيل حوالي 9000 متعافٍ على حرف يحتاجها سوق العمل، منها ورش للموبيليا وتصليح الموبايلات.

وأوضح أن التجربة المصرية أصبحت تجربة رائدة على مستوى العالم، وأن التجربة المصرية في علاج الإدمان ضمن أفضل 7 تجارب على مستوى العالم.

وتابع أن اليوم لدينا 35 مركزًا علاجيًا منتشرين على مستوى 20 محافظة، وأن العلاج يكون بالمجان.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان الإدمان

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