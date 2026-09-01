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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المخالفات فيديو.. تفاصيل إطلاق كارت المفتش بمديريات التموين

السلع
السلع
البهى عمرو

كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، تفاصيل كارت المفتش الذي تم إطلاقه اليوم وتفعيل «رادار الأسعار».


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توجيهات رئاسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية ومواجهة الممارسات غير المنضبطة.


ولفت إلى أن وزير التموين وجه بالتحرك الفوري بالتواجد الرقابي الفعلي في الأسواق وتطوير الأدوات الرقابية التي يعتمد عليها المفتش في جولاته حتى يتم الانتقال إلى رقابة أكثر دقة تعتمد على البيانات والمعلومات.


وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والتموين، أنه تم تطبيق منظومة كارت المفتش على مستوى المديريات في المحافظات وتم توزيع البيانات الخاصة بهذا الأمر.


وأوضح أن هذا سوف يمكن المفتش من إثبات زياراته للمنشأة لحظيا ويسجل نتائج التفتيش ويوثق كافة المخالفات ميدانيًا بالصور والفيديو والموقع الجغرافي لضمان وجود سجل إلكتروني لكل منشأة وزيارة يقوم بها وهناك تنسيق مشترك لتوحيد الجهود.
 

التموين وزير التموين الرقابة والتموين

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