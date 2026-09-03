وزير الصناعة يفتح ملف الكتان المصري.. مصنع جديد بالسادات يبدأ الإنتاج 2027

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد مجموعة صينية لخيوط الكتان، برئاسة رين ويمينغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة، موقف المصنع الجاري إنشاؤه في مصر، إلى جانب فرص التعاون لتطوير موردي الكتان المحليين ورفع جودة المنتجات المصرية وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية.

وحضر اللقاء مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية.

استراتيجية متكاملة للكتان المصري

وأكد وزير الصناعة أن الكتان يحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الوزارة، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للكتان المصري، وزيادة صادراته وتعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في قطاع الكتان، بما يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، والعمل على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات ويسهم في استعادة المكانة العريقة للكتان المصري.

مصنع في السادات

واستعرض اللقاء تاريخ المجموعة الصينية وتطور أعمالها منذ تأسيسها عام 1979، إلى جانب قدراتها الصناعية، باعتبارها أكبر مصدر صيني لخيوط الكتان النقية لمدة 15 عامًا متتالية، حيث تستحوذ على نحو 52% من إجمالي صادرات الصين من خيوط الكتان النقية.

كما تمتد مبيعات المجموعة إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة، من بينها عدد من الأسواق الكبرى في أوروبا وآسيا.

وتناول الاجتماع موقف المصنع الذي بدأت المجموعة في إنشائه بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات على مساحة 50 ألف متر مربع خلال العام الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027، لتصنيع خيوط الكتان.

كما ناقش الجانبان مقترح المجموعة لتطوير إنتاج الكتان في مصر بدءًا من زراعة البذور وحتى مراحل التصنيع والتصدير.

توطين سلسلة القيمة

وقال خالد هاشم إن وزارة الصناعة تستهدف البناء على استثمارات المجموعة الصينية في مصر باعتبارها مستثمرًا محوريًا ومحفزًا لتطوير صناعة الكتان، بحيث لا يقتصر أثر المشروع على إضافة طاقات إنتاجية جديدة في مجال خيوط الكتان، وإنما يمتد إلى جذب وتنمية صناعات مترابطة على امتداد سلسلة القيمة.

وأوضح أن ذلك يشمل تطوير وتجهيز ألياف الكتان ورفع جودة الخام المحلي، مرورًا بمراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى إنتاج الأقمشة والملابس والمفروشات والمنتجات النهائية الأعلى قيمة مضافة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف كذلك التعاون مع المجموعة في رفع جودة وتنافسية الكتان المصري وتأهيل الموردين المحليين وفقًا للمواصفات الفنية العالمية، بما يسهم في زيادة الاعتماد التدريجي على ألياف الكتان المصرية في عمليات الإنتاج.

وأضاف أن هذا التعاون من شأنه أيضًا رفع جودة خيوط الكتان المنتجة محليًا، وربط الصناعة المصرية بشبكة عملاء المجموعة وأسواقها العالمية.

تطوير الموردين المحليين

من جانبه، أكد رين ويمينغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية لخيوط الكتان، أن المجموعة تسعى إلى التعاون مع منتجي الكتان المصريين بهدف تطوير الصناعة واستعادة مكانة الكتان المصري على المستوى العالمي.

وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة في المراحل السابقة واللاحقة لعملية الغزل، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل متخصصة، فضلًا عن تعزيز صادرات المنتجات الكتانية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأكد استعداد المجموعة للعمل على تطوير الموردين المحليين ورفع كفاءاتهم، بما يضمن توفير ألياف كتان مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة للدخول في العملية التصنيعية، وتعزيز التكامل بين الخامات المحلية ومراحل الإنتاج المختلفة.