أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يقفز ويقترب من 100 جنيه والجمبري يتراجع 60 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 تحركات متباينة، مع تراجع عدد من الأصناف الأكثر اهتمامًا من جانب المستهلكين، في مقدمتها الجمبري والسبيط، بينما سجلت بعض الأنواع ارتفاعًا ملحوظًا، وسط استمرار حركة الأسعار في الأسواق، وتراجع سعر كيلو الجمبري المتوسط بنحو 59.71 جنيه، ليصل متوسط سعره إلى 438.18 جنيه، كما انخفض سعر الجمبري الصغير بنحو 45.70 جنيه، وسجل الجمبري الممتاز تراجعًا قدره 41.46 جنيه للكيلو.

وفي المقابل، ارتفع سعر كيلو البلطي الممتاز بنحو 1.29 جنيه، بينما سجل البلطي الصغير زيادة قدرها 5.71 جنيه، لتتباين حركة الأسعار بين أنواع الأسماك المختلفة.

أسعار السمك البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز اليوم 97.10 جنيه، بارتفاع قدره 1.29 جنيه عن السعر السابق.

وبلغ سعر كيلو البلطي الأسواني 86.11 جنيه، متراجعًا بنحو 9.86 جنيه.

وسجل سعر كيلو البلطي الكبير وفق بيانات الأسعار 97.10 جنيه للبلطي الممتاز، بينما بلغ سعر البلطي الصغير 69.52 جنيه، بزيادة قدرها 5.71 جنيه.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض 193.57 جنيه، متراجعًا بنحو 14.14 جنيه.

وسجل سعر كيلو فيليه البلطي 207.27 جنيه، بانخفاض قدره 2.20 جنيه.

أسعار الأسماك المنخفضة اليوم

تراجع سعر كيلو الجمبري المتوسط بنحو 59.71 جنيه، ليسجل 438.18 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السبيط بنحو 58.54 جنيه، ليصل إلى 395.79 جنيه.

وسجل الجمبري الصغير تراجعًا قدره 45.70 جنيه، ليبلغ 282.73 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بنحو 41.46 جنيه، ليسجل 556.52 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر كيلو الثعابين بنحو 27.07 جنيه، ليصل إلى 468.89 جنيه.

وانخفض سعر البربوني المتوسط بنحو 21.85 جنيه، ليسجل 205.24 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر قشر البياض بنحو 14.14 جنيه، ليسجل 193.57 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر بياض الممتاز بنحو 7.21 جنيه، ليصل إلى 161.88 جنيه.

أسعار الأسماك المرتفعة اليوم

ارتفع سعر كيلو الشعور بنحو 75.07 جنيه، ليصل إلى 283.33 جنيه.

وسجل القاروص زيادة قدرها 65.15 جنيه، ليبلغ 359.44 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر المرجان الممتاز بنحو 63.49 جنيه، ليسجل 231.05 جنيه.

وزاد سعر الوقار بنحو 55.73 جنيه، ليصل إلى 346.67 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر المرجان المتوسط بنحو 34.61 جنيه، ليسجل 184.74 جنيه.

وصعد سعر الماكريل المجمد بنحو 44.70 جنيه، ليصل إلى 193.61 جنيه للكيلو.

وسجلت المكرونة الخليجي ارتفاعًا قدره 21.65 جنيه، لتبلغ 142.31 جنيه للكيلو، بينما زادت المكرونة السويسي بنحو 7.89 جنيه، وسجلت 145 جنيهًا.

وارتفع سعر الكابوريا بنحو 6.13 جنيه، ليصل إلى 196.32 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر البربوني الممتاز بنحو 6.44 جنيه، ليسجل 260 جنيهًا للكيلو.

وسجل الجمبري الجامبو ارتفاعًا قدره 14.12 جنيه، ليصل إلى 686.84 جنيه للكيلو.