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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك تفاجئ المواطنين.. الجمبري يبدأ من 305 جنيهات والجامبو يتخطى الـ 650 جنيهاً

ارتفاع أسعار الجمبري في الأسواق اليوم
ارتفاع أسعار الجمبري في الأسواق اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تحركات جديدة في الأسواق، مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف الأكثر انتشارًا، وفي مقدمتها الجمبري والسبيط والكابوريا، بينما سجلت أصناف أخرى تراجعًا ملحوظًا خلال آخر تحديث للأسعار، وتأتي هذه التحركات وسط متابعة مستمرة لأسعار الأسماك باعتبارها من السلع الأساسية التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين، خاصة مع اختلاف الأسعار من صنف لآخر وفقًا للحجم والجودة.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 106 جنيهات، متراجعًا بنحو 0.92 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وبلغ سعر كيلو البلطي الصغير نحو 75 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 1.72 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني نحو 105.23 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 5.23 جنيه.

البلطي

أما فيليه البلطي، فسجل نحو 185.17 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 6.08 جنيه.

وبلغ سعر قشر البياض نحو 173.94 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 8.14 جنيه.

أسعار الأسماك الأخرى اليوم

سجل الجمبري المتوسط نحو 408.29 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 4.44 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الصغير نحو 305.61 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 10.70 جنيه.

أما الجمبري الجامبو فسجل نحو 650.56 جنيه للكيلو، منخفضًا بنحو 2.38 جنيه.

وسجل السبيط نحو 346.36 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 12.27 جنيه.

وبلغ سعر الكابوريا نحو 191.36 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.05 جنيه.

وسجل سمك موسى نحو 316 جنيهًا للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.57 جنيه.

وبلغ سعر الماكريل المجمد نحو 182.26 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 16.17 جنيه.

وسجلت المكرونة الخليجي نحو 121.72 جنيه للكيلو، مرتفعة بنحو 4.15 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة السويسي نحو 139.09 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 10.76 جنيه.

وسجل السردين المجمد نحو 126.17 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 7.22 جنيه.

الأسماك

أما الأصناف الأخرى، فسجل الشعور نحو 208.18 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.18 جنيه، بينما بلغ سعر الوقار نحو 341.58 جنيهًا، بزيادة قوية بلغت 63.25 جنيه.

وسجل القاروص نحو 303.08 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 43.43 جنيه، بينما بلغ سعر المرجان الممتاز نحو 188.09 جنيه، بزيادة قدرها 12.91 جنيه.

وسجل البربوني الممتاز نحو 234.85 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 14.27 جنيه، بينما بلغ سعر البربوني المتوسط نحو 183.55 جنيه، بزيادة 23.15 جنيه.

وبلغ سعر الموزة نحو 126.19 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 6.71 جنيه، فيما سجل المرجان المتوسط نحو 155.61 جنيه، بزيادة 8.91 جنيه.

وسجل البياض الممتاز نحو 166.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 1.96 جنيه.

كما بلغ سعر القرش نحو 127.69 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 20.87 جنيه، وسجل الحدادي نحو 94.09 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 0.93 جنيه.

وفي المقابل، سجلت الثعابين نحو 362.73 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 10.06 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري اليوم أسعار السمك في الأسواق اليوم سعر كيلو البوري اليوم

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