قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز
إحالة المتغيبين بمستشفيات السادات للشئون القانونية
زياد السيسي يعلن غيابه عن دوره العاب البحر المتوسط
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة
توثيق بيانات العملاء وتحقيق عاجل.. تحرك برلماني لحل أزمة تسجيل الخطوط المحمولة
الإمارات تُدين استهداف سفينة تابعة لـ أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز
ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل
بدء تركيب المستوى الخامس من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة
محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 15-8-2026.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 69 جنيهًا

الأسماك
الأسماك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 15 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدرت أسعار الجمبري قائمة الأصناف الأكثر ارتفاعًا، بينما استقرت بعض أنواع البلطي، وتراجعت أسعار الماكريل والسردين المجمد وعدد من الأصناف الأخرى.

أسعار البلطي اليوم

استقر سعر البلطي الممتاز عند نحو 103.64 جنيه للكيلو، بعدما سجل تغيرًا طفيفًا بلغ 0.03 جنيه فقط.

وسجل البلطي الصغير نحو 69.22 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 0.94 جنيه، بينما بلغ سعر البلطي الأسواني نحو 102.71 جنيه، بزيادة قدرها 6.14 جنيه.

ووصل سعر فيليه البلطي إلى نحو 196.44 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 15.55 جنيه، بينما سجل قشر البياض نحو 176.33 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.33 جنيه.

الجمبري يتصدر الارتفاعات

سجلت أسعار الجمبري زيادات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الجمبري الصغير بقيمة 6.83 جنيه، ليصل إلى نحو 292.73 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الجمبري المتوسط بقيمة 29.82 جنيه، ليسجل نحو 429.82 جنيه للكيلو.

وصعد سعر الجمبري الممتاز بقيمة 51.75 جنيه، ليصل إلى نحو 555.54 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الجمبري الجامبو بقيمة 49.43 جنيه، مسجلًا نحو 669.79 جنيه للكيلو.

أسعار الكابوريا والسبيط والبوري

ارتفع سعر الكابوريا بقيمة 9.58 جنيه، ليصل إلى نحو 183.04 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر السبيط بقيمة 15.57 جنيه، مسجلًا نحو 369.39 جنيه للكيلو.

وسجل البوري الممتاز نحو 231.89 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 13.61 جنيه، بينما ارتفع سعر البوري المتوسط بقيمة 5.07 جنيه، ليصل إلى نحو 176.32 جنيه.

كما زاد سعر المكرونة السويسي بقيمة 2.85 جنيه، ليسجل نحو 136.60 جنيه للكيلو، وارتفع سعر المكرونة الخليجي بقيمة 2.21 جنيه، ليصل إلى 121.97 جنيه.

تراجع الماكريل والسردين

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأصناف، في مقدمتها الماكريل المجمد والسردين المجمد.

وانخفض سعر الماكريل المجمد بقيمة 7.22 جنيه، ليسجل نحو 169.14 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر السردين المجمد بقيمة 5.12 جنيه، ليصل إلى نحو 117.84 جنيه.

كما انخفض سعر المرجان المتوسط بقيمة 0.60 جنيه، ليسجل نحو 153.63 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البياض الممتاز بقيمة 1.55 جنيه، ليصل إلى نحو 164.62 جنيه.

حركة أسعار الأسماك في الأسواق

وتواصل أسعار الأسماك تحركاتها اليومية بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وسط تفاوت واضح في أسعار الأصناف المختلفة.

وجاء الجمبري الممتاز في مقدمة الارتفاعات بقفزة بلغت 51.75 جنيه للكيلو، يليه الجمبري الجامبو بزيادة 49.43 جنيه، بينما سجل البلطي الصغير أدنى سعر بين أصناف البلطي عند نحو 69.22 جنيه للكيلو.

الأسماك الجمبرى البلطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

المتهمين

خلافات الجيزة.. القبض على سيدتين تعديا على شخص بإشارات خادشة

إسعاف

مصرع مهندس مساحة لاصطدامه بمعدة ثقيلة في أسوان

المنشور

بسبب ركنة سيارة.. ضبط طبيب تعدى على مالك محل بالضرب

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد