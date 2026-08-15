أسعار الأسماك اليوم السبت 15-8-2026.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 69 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 15 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدرت أسعار الجمبري قائمة الأصناف الأكثر ارتفاعًا، بينما استقرت بعض أنواع البلطي، وتراجعت أسعار الماكريل والسردين المجمد وعدد من الأصناف الأخرى.

أسعار البلطي اليوم

استقر سعر البلطي الممتاز عند نحو 103.64 جنيه للكيلو، بعدما سجل تغيرًا طفيفًا بلغ 0.03 جنيه فقط.

وسجل البلطي الصغير نحو 69.22 جنيه للكيلو، متراجعًا بقيمة 0.94 جنيه، بينما بلغ سعر البلطي الأسواني نحو 102.71 جنيه، بزيادة قدرها 6.14 جنيه.

ووصل سعر فيليه البلطي إلى نحو 196.44 جنيه للكيلو، مرتفعًا بقيمة 15.55 جنيه، بينما سجل قشر البياض نحو 176.33 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.33 جنيه.

الجمبري يتصدر الارتفاعات

سجلت أسعار الجمبري زيادات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الجمبري الصغير بقيمة 6.83 جنيه، ليصل إلى نحو 292.73 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الجمبري المتوسط بقيمة 29.82 جنيه، ليسجل نحو 429.82 جنيه للكيلو.

وصعد سعر الجمبري الممتاز بقيمة 51.75 جنيه، ليصل إلى نحو 555.54 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الجمبري الجامبو بقيمة 49.43 جنيه، مسجلًا نحو 669.79 جنيه للكيلو.

أسعار الكابوريا والسبيط والبوري

ارتفع سعر الكابوريا بقيمة 9.58 جنيه، ليصل إلى نحو 183.04 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر السبيط بقيمة 15.57 جنيه، مسجلًا نحو 369.39 جنيه للكيلو.

وسجل البوري الممتاز نحو 231.89 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 13.61 جنيه، بينما ارتفع سعر البوري المتوسط بقيمة 5.07 جنيه، ليصل إلى نحو 176.32 جنيه.

كما زاد سعر المكرونة السويسي بقيمة 2.85 جنيه، ليسجل نحو 136.60 جنيه للكيلو، وارتفع سعر المكرونة الخليجي بقيمة 2.21 جنيه، ليصل إلى 121.97 جنيه.

تراجع الماكريل والسردين

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأصناف، في مقدمتها الماكريل المجمد والسردين المجمد.

وانخفض سعر الماكريل المجمد بقيمة 7.22 جنيه، ليسجل نحو 169.14 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر السردين المجمد بقيمة 5.12 جنيه، ليصل إلى نحو 117.84 جنيه.

كما انخفض سعر المرجان المتوسط بقيمة 0.60 جنيه، ليسجل نحو 153.63 جنيه للكيلو، وتراجع سعر البياض الممتاز بقيمة 1.55 جنيه، ليصل إلى نحو 164.62 جنيه.

حركة أسعار الأسماك في الأسواق

وتواصل أسعار الأسماك تحركاتها اليومية بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وسط تفاوت واضح في أسعار الأصناف المختلفة.

وجاء الجمبري الممتاز في مقدمة الارتفاعات بقفزة بلغت 51.75 جنيه للكيلو، يليه الجمبري الجامبو بزيادة 49.43 جنيه، بينما سجل البلطي الصغير أدنى سعر بين أصناف البلطي عند نحو 69.22 جنيه للكيلو.