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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيض يفاجئ المواطنين من جديد.. ارتفاع سعر الكرتونة اليوم

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة الأخيرة تحركات ملحوظة، بعدما مرت بموجة من التراجع القوي التي دفعت أسعار الكرتونة إلى مستويات منخفضة، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع تغيرات حركة البيع والشراء في الأسواق.

وكانت أسعار كرتونة البيض قد سجلت انخفاضًا لافتًا خلال الأسابيع الماضية، إذ وصلت في بعض المناطق إلى نحو 65 و75 جنيهًا للكرتونة، وهو ما انعكس على حركة الأسواق وأتاح للمستهلكين شراء البيض بأسعار أقل مقارنة بالمستويات السابقة.

إلا أن هذا التراجع لم يستمر طويلًا، حيث بدأت أسعار البيض في الصعود مجددًا، لتتراوح الكرتونة في عدد من الأسواق حاليًا بين 105 و115 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى وفقًا لنوع البيض وتكاليف التداول والبيع.

أسعار البيض اليوم

ويأتي البيض الأبيض ضمن الأصناف التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها، حيث تراوح سعر الكرتونة حاليًا بين 100 و110 جنيهات، بعدما كانت تُباع منذ أسابيع قليلة بأسعار تتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر، فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا ملحوظًا، ليتراوح سعر الكرتونة بين 100 و115 جنيهًا، مقارنة بنحو 85 و95 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بـ البيض البلدي، فقد واصل تسجيل مستويات سعرية أعلى من باقي الأنواع، إذ تراوح سعر الكرتونة بين 120 و130 جنيهًا، بحسب المنطقة ومكان البيع.

وتأتي هذه التحركات في أسعار البيض وسط حالة من التغير المستمر في أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للاختلاف من منطقة إلى أخرى، كما قد تتغير وفقًا لحركة المعروض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.

ويحرص المستهلكون بشكل مستمر على متابعة أسعار البيض، باعتباره من السلع الغذائية الأساسية التي تدخل في إعداد العديد من الوجبات، إلى جانب الاعتماد عليه كمصدر مهم للبروتين، الأمر الذي يجعل أي تغير في سعره محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين.

قائمة أسعار البيض


البيض الأبيض: من 100 إلى 110 جنيهات للكرتونة.
البيض الأحمر: من 100 إلى 115 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي: من 120 إلى 130 جنيهًا للكرتونة.

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