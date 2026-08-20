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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهًا

اسماك
اسماك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية تحركات صعودية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، حيث طالت الزيادات عددًا كبيرًا من الأصناف، وفي مقدمتها الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب السبيط والبوري والكابوريا.

كما واصلت أسعار البلطي تحركها لأعلى بنسب متفاوتة، ليسجل سعر كيلو البلطي الصغير نحو 68.95 جنيه، بينما تصدر الجمبري قائمة الارتفاعات بزيادة وصلت إلى 74.45 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

سجل سعر كيلو البلطي الصغير نحو 68.95 جنيه، بزيادة قدرها 1.61 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البلطي الممتاز نحو 99.37 جنيه، بزيادة قدرها 0.56 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني نحو 101.60 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 7.08 جنيه.

وبلغ سعر كيلو فيليه البلطي نحو 205.26 جنيه، بزيادة قدرها 11.77 جنيه.

وسجل قشر البياض نحو 195.12 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 15.76 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

تصدر الجمبري الممتاز قائمة الارتفاعات، ليسجل نحو 585.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 74.45 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 690.35 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 73.59 جنيه.

وسجل الجمبري الوسط نحو 465.29 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 56.78 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الصغير نحو 311.29 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 36.62 جنيه.

أسعار البوري والسبيط والكابوريا

ارتفع سعر كيلو البوري الممتاز إلى نحو 246.21 جنيه، بزيادة قدرها 26.35 جنيه.

وسجل السبيط نحو 411.60 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 27.16 جنيه.

وبلغ سعر الكابوريا نحو 182.16 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 10.80 جنيه.

كما سجل الماكريل المجمد نحو 166.41 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.01 جنيه.

ووصل سعر سمك موسى إلى نحو 332.27 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 50.78 جنيه.

وسجلت الثعابين نحو 447.50 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 69.50 جنيه.

أسعار المكرونة والسردين

بلغ سعر المكرونة الخليجي نحو 125 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 5.13 جنيه، بينما سجلت المكرونة السويسي نحو 134.49 جنيه، بزيادة قدرها 1.63 جنيه.

وسجل السردين المجمد نحو 114.26 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 10.63 جنيه.

وبلغ سعر الشعور نحو 220 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 16.09 جنيه.

 

أسعار الوقار والقاروص والمرجان

سجل الوقار نحو 291.90 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 9.02 جنيه، بينما بلغ سعر القاروص نحو 289.29 جنيه، بزيادة قدرها 12.56 جنيه.

وسجلت الموزة نحو 134.56 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.80 جنيه.

وبلغ سعر المرجان الممتاز نحو 176.61 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 4.77 جنيه، فيما سجل المرجان المتوسط نحو 148.92 جنيه، بزيادة قدرها 7.97 جنيه.

 

أسعار البربوني والبياض

سجل البربوني المتوسط نحو 169.22 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 6.72 جنيه.

وبلغ سعر البياض الممتاز نحو 159.78 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5.02 جنيه.

وسجل القرش نحو 117 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 4.63 جنيه، بينما بلغ سعر الحدادي نحو 94.17 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.11 جنيه.

حركة أسعار الأسماك في الأسواق

وتأتي هذه الارتفاعات وسط تحركات متباينة في أسعار الأسماك بالسوق المحلية، مع تفاوت قيمة الزيادة من صنف إلى آخر.

وتتأثر أسعار الأسماك بعوامل متعددة، من بينها حجم المعروض وحركة الطلب وتكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس على الأسعار المتداولة للمستهلكين.

الأسماك اسعار الأسماك سعر الأسماك

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