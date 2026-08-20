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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس بمستهل التعاملات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع. 

 فيما سجل أقل سعر للدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع وذلك في بنوك:" فيصل، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة، الاسكندرية".

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 19-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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