أسعار الدولار اليوم الخميس بمستهل التعاملات

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر للدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع وذلك في بنوك:" فيصل، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة، الاسكندرية".

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 19-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع