قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك
مسئول سابق بالبنتاجون: إيران قد توسع نطاق المواجهة باستهداف منشآت أمريكية في أوروبا
مفاجأة سعيدة بشأن حمزة عبد الكريم قبل مباراة الأهلي وبرشلونة
ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
لجان الحصر كلمة السر.. كيف تتحدد قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
تحذيرات برلمانية من حقن التخسيس مجهولة المصدر.. وعقوبات رادعة للمخالفين
من 3000 إلى 200 دواء.. خريطة استقرار السوق وروشتة الوصول لـ3 مليارات دولار صادرات
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد
ترامب: بناء مهبط جديد للطائرات الرئاسية في البيت الأبيض بتمويل من «سيكورسكي»
الحكومة الألمانية: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي جديد في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده اليوم.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن بالبنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع. 

ارتفع سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الاربعاء 18-8-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: النبي ﷺ “ديوان الصبر” وتحمل ما لا يطيقه بشر من الابتلاءات

الحلف على المصحف

ما حكم الحلف على المصحف كذبًا لتجنب المشكلات؟.. أمين الإفتاء يجيب

خالد الجندي

خالد الجندي: الأنبياء دفعوا ثمن كلمة الحق.. والنصرة الحقيقية الثبات على المبادئ

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد