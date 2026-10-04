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السفير محمد حجازي: لا يجوز لإثيوبيا الاعتداء على سيادة دولة أخرى للحصول على منفذ بحري | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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السفير محمد حجازي: لا يجوز لإثيوبيا الاعتداء على سيادة دولة أخرى للحصول على منفذ بحري | فيديو

محمد حجازي
محمد حجازي
هاني حسين

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحلم الأفريقي بات قريبًا، وكما قادت مصر جهود حركة التحرّر من الاستعمار في القرن الماضي، تقود عملية التنمية الشاملة في القارة حاليًا.


وتابع خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قدرة تنفيذية على بناء التنمية ممثلة في الشركات الممثلة والبنوك الوطنية في بلداننا المختلفة.

ولفت السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن معركة أفريقيا الحالية تنموية، ومصر تقدم الآلية الملائمة لهذا الهدف، موضحاً أن العلمين مفهوم لموارد القارة وقدرتها على التمويل.


وأكد أن تنفيذ السد التنزاني العملاق جاء بجهود وتمويل مصري قرابة 3 مليارات دولار، ليؤكد قدرة دول القارة على تنفيذ مشروعات دون اللجوء للعملات الضاغطة على اقتصاديات القارة.


واستطرد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب على دول القارة استغلال مواردها بالصورة الأمثل، لوجود قدرات أفريقية كبيرة.


أنه لا يجوز الاعتداء على السيادة لدولة ما من أجل الحصول على ميناء ومنفذ بحري، موضحًا أن مشكلة إثيوبيا أنها تبحث عن منفذ بحري عسكري في الصومال.


وأردف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا لديها منفذ تجاري بحري مع أريتريا يربطها به خط سكك حديدية بطول 100 كيلو متر مربع.

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