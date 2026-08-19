كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1000 مم، وذلك بتقاطع شارع أنقرة مع شارع عبد الحميد بدوي بمنطقة شيراتون.

انقطاع المياه

وأدى ذلك إلى انقطاع المياه عن عدد من المناطق، مع انخفاض الضغوط بمناطق أخرى.

مناطق قطع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل النزهة الجديدة، والهايكستب، ومنطقة مسجد الفتح ومتفرعاتها، وشارع عمار بن ياسر ومتفرعاته، فيما تشهد منطقة ألف مسكن ضعفًا في ضغوط المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنها دفعت بكامل إمكانياتها من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات للعمل على سرعة إنهاء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوفير احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، على أن يتم توزيع المياه مجانًا.

وطالبت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة، حال الحاجة إلى سيارات المياه، بالاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

وقدمت الشركة اعتذارها للمواطنين عن فترة انقطاع وضعف المياه.