لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا

كشفت مصادر عن عقد اجتماع بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، عقب مواجهة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء في إطار مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطني، والوقوف على الاستعدادات للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفراعنة بعدد من الاستحقاقات المهمة خلال الفترة المقبلة.

اجتماع لمناقشة أوضاع المنتخب

وشهد الاجتماع حديثًا حول عدد من الأمور المتعلقة بالمنتخب، إلى جانب تقييم المرحلة الأخيرة، ومراجعة بعض الملفات التي تخص الجهاز الفني واللاعبين، مع التأكيد على أهمية توفير الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.

كما حرص مسؤولو اتحاد الكرة على الاستماع إلى وجهة نظر حسام حسن بشأن عدد من الأمور الفنية والإدارية، في الوقت الذي استعرض فيه المدير الفني رؤيته للمرحلة القادمة واحتياجات المنتخب.

الاستعداد للاستحقاقات المقبلة

وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وسبل الاستعداد بصورة قوية للمباريات الرسمية والودية المنتظرة، خاصة مع اقتراب عدد من الاستحقاقات المهمة التي يسعى خلالها المنتخب لتحقيق أهدافه.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز القوام الأساسي للمنتخب، مع متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال المعسكرات المقبلة، بما يضمن وجود أفضل العناصر في القائمة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار التنسيق بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، بهدف حل أي أزمات أو عقبات قد تواجه الفريق، إلى جانب توفير كافة الإمكانات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

وأكدت المصادر أن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مسؤولي الاتحاد والجهاز الفني، والحفاظ على حالة التركيز داخل المنتخب، قبل خوض الاستحقاقات القادمة.