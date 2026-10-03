الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن التحقيقات الجارية في عدد من الوقائع المالية داخل نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر بالزمالك: تحقيقات النيابة التي تتم حاليًا هي الأكبر في تاريخ نادي الزمالك، وهناك مسؤولون سابقون بالجملة خضعوا للتحقيقات».

وأضاف: «عضو مجلس سابق قام برد مبلغ مليون و800 ألف جنيه».

وتواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في وقائع مالية داخل نادي الزمالك، على خلفية تقرير مخالفات يعود إلى عام 2020، مع استمرار فحص المستندات والحسابات المتعلقة بعدد من الملفات خلال فترات سابقة.

وتشمل التحقيقات عددًا من الوقائع والملفات المالية المرتبطة بفترات سابقة داخل النادي، مع استمرار الجهات المختصة في فحص المستندات والاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين السابقين.

ولا تزال التحقيقات جارية، ولم تُعلن نتائجها النهائية أو المسؤوليات القانونية بشأن الوقائع محل الفحص حتى الآن.