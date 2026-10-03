لجنة حكومية في الزمالك لتقييم رأس مال شركة الكرة تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها | خاص

شهد نادي الزمالك حضور لجنة رسمية حكومية، لإعداد تقييم لرأس مال شركة الكرة بالنادي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة والإعلان عن تفاصيل الملف خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر عن حضور اللجنة إلى مقر نادي الزمالك، من أجل إجراء التقييم المالي الخاص برأس مال شركة الكرة، في خطوة تمهّد لدخول المشروع مرحلة جديدة، تمهيدًا لخروجه إلى النور.

ويأتي التحرك في إطار الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة الكرة، والتي تستهدف وضع إطار مالي وإداري واضح لإدارة ملف كرة القدم بالنادي، بما يتماشى مع خطط التطوير والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يسهم الانتهاء من التقييم في استكمال الخطوات المتعلقة بملف الشركة، تمهيدًا للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن رأس المال وآليات العمل، عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية اللازمة.