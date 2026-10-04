فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

نشرت الفنانة أمينة خليل صورًا جديدة لها عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جذابة.

إطلالة أمينة خليل

وأطلت أمينة خليل مرتدية فستانًا قصيرًا وأنيقًا باللونين الأسود والبني، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت أمينة خليل أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل في المكياج على الألوان الناعمة، مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف أمينة خليل في وضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.