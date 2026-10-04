بعد 6 ساعات .. فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسوان ينجح في إعادة «يد مبتورة»

نجح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسوان في جراحة دقيقة استمرت نحو 6 ساعات، فى إعادة توصيل يد مريض تعرض لبتر كامل باليد اليسرى على مستوى الرسغ نتيجة الاعتداء عليه باستخدام سلاح حاد، في تدخل جراحي عاجل استهدف استعادة الدورة الدموية والحفاظ على الطرف المصاب.

واستقبلت مستشفيات جامعة أسوان الحالة القادمة من مركز كوم أمبو، حيث جرى التعامل معها بصورة عاجلة فور وصولها إلى قسم الطوارئ، ونقل المريض مباشرة إلى غرفة العمليات، وتجهيز الفريق الطبي لإجراء جراحة إعادة توصيل اليد.

وخلال الجراحة، تمكن الفريق الطبي من إعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب المغذية لليد، وإعادة توصيل اليد بالكامل، مع استعادة الدموية بها عقب الانتهاء من عملية التوصيل.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن نجاح هذا التدخل الجراحي يعكس جاهزية مستشفيات جامعة أسوان للتعامل مع الحالات الطارئة والإصابات الدقيقة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الفرق الطبية والتمريضية وسرعة الاستجابة منذ لحظة استقبال الحالة وحتى الانتهاء من الجراحة.

واضاف الدكتور محمد مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعتمد بصورة كبيرة على سرعة التدخل والتنسيق الكامل بين التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يؤكد كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والطارئة.

عملية جراحية

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن الحالة جرى التعامل معها فور وصولها، مع سرعة تجهيز غرفة العمليات وتنسيق الجهود بين أقسام الطوارئ وجراحة التجميل والتخدير والتمريض، بما ساهم في بدء التدخل الجراحي في الوقت المناسب.

وأوضح الدكتور أحمد قناوي موسى، رئيس قسم جراحة التجميل، أن المريض كان يعاني من بتر كامل لليد اليسرى عند مستوى الرسغ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أجرى عملية دقيقة لإعادة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب، ثم إعادة توصيل اليد بالكامل، مع التأكد من استعادة الدموية عقب إتمام عملية التوصيل.

وشارك في إجراء الجراحة من فريق قسم جراحة التجميل الدكتور عمر عصام والدكتور عبدالرحيم يحيى، فيما شارك فريق التخدير تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، رئيس قسم التخدير، والطبيبة مروة حسين.

كما شارك في التعامل مع الحالة فريق تمريض قسم الطوارئ، ويضم محمد عبدالباسط، منى صلاح، مريم مهني، وفريق تمريض قسم جراحة التجميل، ويضم عاطف رمضان، حسين سليمان، محمد علي.

ويأتي نجاح هذا التدخل الجراحي ليؤكد أهمية سرعة الاستجابة والتكامل بين الفرق الطبية في التعامل مع الإصابات البالغة، ودور مستشفيات جامعة أسوان في تقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة للحالات الطارئة بمحافظة أسوان ومراكزها.