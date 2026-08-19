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هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هؤلاء من لهم حق التقديم.. تفاصيل طرح شقق الإيجار 2026 من صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

حدد صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموطنين المستهدفين من طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الايجار.

ووفقا لما أعلنته مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الفئة المستهدف تتمثل الشباب المقبلين على الزواج و محدودي  و متوسطي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية حتى سن الـ 35 سنه.

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح كراسة شروط  شقق الإيجار 2026 ، والذي يعد أحد أبرز البرامج السكنية الجديدة التي تستهدف توفير بديل مناسب للمواطنين غير القادرين على سداد مقدمات أو شراء وحدة سكنية بشكل مباشر.

الفئات المستهدفة من طرح شقق الإيجار التمليكي 

يستهدف المشروع الشباب المقبلين على الزواج و محدودي  و متوسطي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية .

وقد تم الإعلان عن تخصيص 15 ألف وحدة سكنية للايجار من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و 5 آلاف وحدة سكنية للايجار التمليكي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

موعد طرح كراسة شروط شقق الإيجار المنتهي بالتملك

وقد تم الإعلان عن هذه الوحدات بداية الشهر الجاري، ووفقا لتصريحات رسمية سيتم طرح كراسة الشروط للحجز في الوحدات خلال شهر من تاريخ الاعلان، اي بداية سبتمبر القادم.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير أنماط سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع

شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي من صندوق الإسكان الاجتماعي 

وحدد صندوق عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغب باستاجر شقة في هذا الطرح 

 ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ عامًا، وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

 المدة الإيجارية للوحدات المطروحة تمتد لمدة 3 سنوات، ويمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد لمدة أخرى مماثلة بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

 وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار فيقوم بتقديم طلب قبل نهاية المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر محدد به رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

وفي حالة كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، يجب عليه أن يكون قد قدم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة على منصة مصر الرقمية، والتنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، على أن يتم تقديم إقرار التنازل موثق لدى الشهر العقاري، وفي حالة عدم تقديم الإقرار يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.

وبإمكان المواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، وذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه، مع رد الوحدة السكنية المخصصة له بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إن وجدت وكذلك تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، إلى إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى.

وأضافت أنه سيتم عمل بحث اجتماعي/ تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام ، للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، واستحقاقهم للحصول على دعم الإيجار، وكذلك إجراء استعلام سبق استفادة من خلال الصندوق للمواطن المتقدم وأسرته (الزوج /الزوجة و/أولاده القصر) الراغبين في التأجير للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية إيجار أو تمليك أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكنى آخر ومبادرات التمويل العقاري لإقرار مدى استحقاقهم لدعم الايجار من عدمه.

وشددت على ضرورة أن يكون المواطن المتقدم أو (الزوج /الزوجة) إن وجد - من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل "يستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات".

طرح  5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل

أما فيما يخص طرح  5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

شروط التقديم على شقق الايجار التمليكي  من هيئة المجتمعات العمرانية 

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا، وألا يزيد على 45عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

• عدم أحقية الأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

• ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

 ستتضمن الشروط توضيح للحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وذلك فى ضوء القيمة الايجارية للوحدات.

 فور التخصيص سيلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين 

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