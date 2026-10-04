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عمرو الحديدي: القمة مباراة لاعبين .. و«عموتة» تحت ضغط أكبر من معتمد جمال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: القمة مباراة لاعبين .. و«عموتة» تحت ضغط أكبر من معتمد جمال

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد عمرو الحديدي، نجم مصر والأهلي الأسبق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يصعب التنبؤ بنتيجتها، مشيرًا إلى أن فرص الفريقين تكون متساوية في مثل هذه المواجهات، وأن التركيز والاستعداد الفني والهدوء والثبات الانفعالي واستغلال أنصاف الفرص هي عوامل حسم المباراة.

قال «الحديدي»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مباراة القمة دائمًا التوقعات فيها متساوية، واللي بيحسمها هو اللي بيكون مركز وجاهز فنيًا، وعنده هدوء وثبات انفعالي، ويقدر يستغل أنصاف الفرص للتسجيل».

وأضاف: «الحسين عموتة ومعتمد جمال أكيد بيذاكروا بعض، لكن من وجهة نظري مباراة القمة هي مباراة لاعيبة فقط، والمدير الفني دوره يحط الخط ويشرح الخطة، وبعد كده اللاعبين هم اللي بيكون عليهم الدور الأكبر داخل الملعب».

وتحدّث نجم الأهلي الأسبق عن حجم الضغوط الواقعة على المديرين الفنيين قبل القمة، قائلًا: «الضغط على عموتة أكبر من معتمد جمال، لأن الأهلي وفر له كل شيء وجاب له الأخضر واليابس، على عكس معتمد جمال اللي عانى بشكل كبير من مشاكل مختلفة».

وأوضح “الحديدي” أن مواجهة القمة قد تمثل نقطة تحوّل مهمة في مسيرة عدد من اللاعبين والمدربين، قائلًا: «مباراة القمة شهادة ميلاد أو وفاة للمدربين واللاعبين فنيًا، لأن المباراة بتكون تحت أنظار الجميع، وأي لاعب قادر على الظهور بشكل مميز فيها ممكن يغير الكثير في مسيرته».

وأشار إلى أن حسين الشحات يمثل أحد العناصر التي يمكنها صناعة الفارق خلال المباراة، قائلًا: «بشوف إن حسين الشحات لما بيبدأ أساسي في مباريات القمة بيعمل الفارق، على عكس لما بيشارك كبديل في مباريات أخرى بيقدر يصنع فيها الفارق».

وتابع: «محمد مجدي أفشة كمان من اللاعبين اللي ممكن يعملوا الفارق في مباراة القمة، لأنه يمتلك القدرة على تغيير شكل المباراة في أي وقت».

واختتم عمرو الحديدي تصريحاته بالحديث عن بعض اللاعبين الذين ستكون المباراة مهمة في تحديد موقفهم الفني، قائلًا: «مباراة القمة هتكون شهادة ميلاد أو وفاة لسفيان بنجديدة ومنصف بقرار في الأهلي، وناصر منسي من الزمالك، لأن المواجهة دي ممكن تكون فرصة كبيرة لهم لإثبات أنفسهم وترك بصمة مع فرقهم».

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