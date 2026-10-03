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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر اليوم

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

استقر سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت علي ارتفاعات سعر إغلاق الخميس الماضي.

خلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر 

تداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين، عند 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي نحو 13.95 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، الذي سجل سعر بيع عند 13.98 جنيه.

أسعار الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT) نحو 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وتساوت أسعار العملة السعودية في عدة بنوك كبرى عند مستوى 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع تقريبًا، وهي: إتش إس بي سي (HSBC)، والمصرف العربي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والمصري الخليجي.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) 13.91 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان نحو 13.90 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) أعلى نسبة ارتفاع بين البنوك، إذ صعد سعر الشراء ليصل إلى 13.88 جنيه، والبيع إلى 13.96 جنيه. 

وفي المقابل، سجل بنك فيصل الإسلامي أقل نسبة ارتفاع بسعر شراء 13.88 جنيه وبيع 13.94 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي بنك البركة 13.88 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

وفي قطر الوطني (QNB الأهلي) سجل  13.84 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر شراء الريال السعودي في كريدي أجريكول  13.83 وسعر البيع 13.94 جنيه.

أعلى سعر لبيع الريال السعودي في البنوك

وسجل بنك الكويت الوطني (NBK) سعر شراء 13.78 جنيه وأعلى سعر بيع بين البنوك عند 14.09 جنيه.

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 13.48 جنيه مقابل 13.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي رسميا في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع. 

متوسط سعر الريال في مصر اليوم السبت

13.89 جنيه.

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