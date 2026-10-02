أسعار العملات العربية اليوم الجمعة .. الدينار الكويتي يتصدر والريال السعودي عند 13.95 جنيه

استقرت أسعار العملات العربية اليوم الجمعة، 2 أكتوبر 2026، خلال الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي، عند مستويات ختام تعاملات أمس الخميس، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال العُماني

سجل الريال العُماني نحو 133.91 جنيه للشراء و136.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني إلى نحو 73.26 جنيه للشراء و73.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

تداول سعر الريال السعودي عند 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل الريال القطري نحو 13.54 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

حافظ الدينار الكويتي على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة، وسجل 165.94 جنيه للشراء و170.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني نحو 136.63 جنيه للشراء و138.92 جنيه للبيع.