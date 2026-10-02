حب الوطن.. مسؤولية تبدأ بالحفاظ على الأمن والكرامة

أكد الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف سابقًا، أن حب الوطن شعور فطري لدى الإنسان، مشيرًا إلى أن الوطن لا يمثل مجرد مكان يعيش فيه الفرد، وإنما يرتبط بالأمان والاستقرار والكرامة والذكريات والانتماء.

وأضاف عبد العزيز النجار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام عزز قيمة حب الوطن، مستشهدًا بتعلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والدفاع عنه من صور التعبير عن الانتماء.

وأوضح أن الإنسان يحتاج إلى بيئة آمنة تتحقق فيها كرامته، مشيرًا إلى أن الأمن يمثل أساسًا للاستقرار وممارسة الحياة بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن ارتباط الإنسان بوطنه يظل قائمًا حتى إذا عاش لفترات طويلة خارج بلده.

وأشار إلى أن التضحية من أجل الوطن والدفاع عن كرامته من أسمى صور الانتماء، مؤكدًا أن حب الوطن لا يرتبط فقط بالمواقف الكبرى، وإنما يظهر أيضًا في سلوك المواطن اليومي، من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والالتزام بالقانون والتحلي بالإيجابية.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحًا أن المواطن الصالح يمكنه التعبير عن حبه لوطنه من خلال العمل والإتقان والمشاركة الإيجابية في المجتمع.



