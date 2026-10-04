لينا صوفيا تشارك في أسبوع الموضة بباريس وتحضر عرض كريستيان لوبوتان .. صور

شاركت الفنانة لينا صوفيا في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، أحد أبرز وأهم أسابيع الموضة في العالم، وذلك من خلال حضور عرض المصمم العالمي كريستيان لوبوتان.

وظهرت لينا صوفيا خلال العرض بإطلالة من تصميم سارة أنسي، مع مكياج من Armani، وتصفيف شعر من Patrick et Marcel، وحقيبة وحذاء من Christian Louboutin.

أعمال لينا صوفيا

ومن ناحية أخرى، شاركت لينا صوفيا في رمضان 2026 من خلال مسلسل “وننسى اللي كان”، بطولة ياسمين عبد العزيز وكان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري.

ودارت الأحداث تحت أضواء الشهرة التي لا تنام، تجد النجمة جليلة نفسها محاصرة في شباك تهديد غامض يحول حياتها لساحة مطاردة؛ وهنا يتقاطع طريقها مع بدر، المقاتل المحترف الذي اعتزل الحلبات ليجد نفسه في مواجهة من نوع آخر كحارس شخصي لها، ومع تصاعد وتيرة الخطر، تذوب الحدود بين الواجب والمشاعر، ليتحول بدر من درع واق لشريك في معركة عشق لا تخضع لقواعد الفنون القتالية، حيث يصبح الحفاظ على الحب أصعب بكثير من الحفاظ على الحياة.