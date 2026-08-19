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1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

ارتفع سعر الجنيه الذهب الي 50.960  ألف جنيه، بعد أن زاد اليوم بنحو 1360 جنيه، عقب قفزه قوية شهدتها أسعار الذهب اليوم الاربعاء 19-8-2026، عالميا ومحليا، واستكمل سعر الذهب الارتفاع في خلال التعاملات المسائية.

صعد الذهب في مصر  منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد التراجع الذي سجله امس، بدعم من بارتفاع سعر الاونصة العالمية الى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم  الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء مساء التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5460 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6370 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7280 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 50.960  ألف جنيه.

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