كلب يخطف الأضواء .. منتخب إسكتلندا يهزم مقدونيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

حقق منتخب إسكتلندا فوزًا مهمًا على حساب مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «توسي برويسكي الوطني» في العاصمة المقدونية سكوبيه، حيث نجح المنتخب الإسكتلندي في فرض أفضليته وحسم المواجهة لصالحه بهدفين دون رد.

وافتتح كيرون بوي التسجيل لصالح إسكتلندا في الدقيقة السابعة، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أمام أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسكتلندي محاولاته لتعزيز تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 69، بعدما حصل على ركلة جزاء نجح جون ماكجين في تحويلها إلى هدف ثانٍ، ليؤكد تفوق الضيوف.

وشهدت المباراة واقعة طريفة، بعدما توقفت المواجهة لفترة قصيرة بسبب اقتحام كلب لأرضية الملعب، حيث ركض بين اللاعبين قبل أن يتم إخراجه واستئناف اللعب مجددًا.

ورغم تقدم إسكتلندا، تعرضت صفوفها لضربة في الدقائق الأخيرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سكوت ماكينا بالدقيقة 83، ليكمل المنتخب الإسكتلندي المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح منتخب إسكتلندا في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار ثمين خارج ملعبه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.