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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب سويسرا يقلب الطاولة على سلوفينيا ويواصل التحليق بالعلامة الكاملة

سويسرا و سلوفينيا
سويسرا و سلوفينيا
حسن العمدة

حقق منتخب سويسرا فوزًا مثيرًا على حساب نظيره سلوفينيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت 3 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب المنتخب السلوفيني، الذي نجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر للغاية، بعدما سجل جان فيبوتنيك هدف التقدم في الدقيقة الثانية.

ولم ينتظر المنتخب السويسري طويلًا للعودة إلى اللقاء، حيث أدرك التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق هدف عكسي سجله المدافع السلوفيني إيريك يانجا بالخطأ في مرماه.

وواصلت سويسرا ضغطها بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 38، عندما نجح دان ندوي في هز شباك سلوفينيا، ليقلب أصحاب الأرض تأخرهم المبكر إلى تقدم بنتيجة 2-1.

وحافظ المنتخب السويسري على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني، ليخرج في النهاية بانتصار ثمين ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد منتخب سلوفينيا عند 4 نقاط.

منتخب سويسرا سلوفينيا دوري الأمم الأوروبية

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