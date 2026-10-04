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وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على أن ما تشهده إثيوبيا من تطورات داخلية لا يمثل شأنًا تتدخل فيه القاهرة أو تعلق عليه.

المجموعات الإثنية والعرقية المختلفة

وقال عبدالعاطي، خلال استضافته على قناة «المشهد»، إن ما يحدث داخل إثيوبيا يمثل أزمة داخلية مرتبطة بالعلاقات بين المجموعات الإثنية والعرقية المختلفة، مؤكدًا أن مصر تتمنى كل الخير والاستقرار للشعب الإثيوبي، ولا تسعى إلى التصعيد أو زيادة التوتر.

وردًا على الاتهامات الإثيوبية بشأن دعم مصر لفصائل تيجراي التي تقاتل الحكومة، وصف وزير الخارجية هذه الاتهامات بأنها «باطلة وزائفة» ولا علاقة لها بالواقع، مؤكدًا أن الأزمة في الأساس داخلية ولا علاقة لمصر بها.

مسؤولية الأزمات الداخلية

وأوضح أن محاولة إلقاء مسؤولية الأزمات الداخلية على أطراف خارجية تمثل محاولة للهروب من المشكلات الداخلية، مشددًا على أن مصر لن تسمح باستدراجها إلى أي صراع داخلي في دولة أخرى.

التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وأكد عبدالعاطي أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل مبدأً ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية، كما أن القاهرة ترفض أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية.

حماية الحدود والأمن القومي المصري

وشدّد على أن مصر تدافع عن أرضها وحدودها ومصالحها الحيوية فقط، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تمثل درع الوطن، ومهمتها حماية الحدود والأمن القومي المصري، وأن القاهرة ليست دولة تسعى إلى الاعتداء أو التدخل في شؤون الآخرين.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي مصر إثيوبيا

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