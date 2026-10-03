وزير الخارجية ونظيره التشادي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أحمد كوقوري، وزير خارجية جمهورية تشاد، اليوم السبت على هامش منتدى العلمين أفريقيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مسارات التعاون بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي قدم التهنئة لنظيره التشادي على تعيينه في منصبه الجديد كوزير للخارجية، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، اتصالاً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وتشاد.

وشدد على أهمية مواصلة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير محمد إدريس ديبي بتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية–التشادية وما تم التوافق عليه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات تعاون.

وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

وفي أعقاب المقابلة، شهد الوزيران، في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة التشادية في مجال المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية.