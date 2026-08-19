لماذا ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ؟.. تفاصيل

صعد الذهب منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد التراجع الذي سجله أمس، وذلك بدعم من «ارتفاع سعر الأونصة عالميا»، إلى جانب «استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه».

جاء هذا الصعود، مدفوعا بتراجع عائد السندات الأمريكية، حيث تراجعت عوائد السندات العشرية الأمريكية من أعلى مستوياتها منذ أوائل عام العام الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقدم موقع «صدى البلد» سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء مساء التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4495 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5460 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6370 جنيهًا دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7280 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 50.960 ألف جنيه.