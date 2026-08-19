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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خدمات مالية جديدة للمصريين بالإمارات.. توسيع لنشاط شركات الاستثمار القومي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، خطط تواجد الشركات التابعة ل بنك الاستثمار القومي في السوق الإماراتي لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للجالية المصرية هناك، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري.


جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر بنك الاستثمار القومي، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الحكومة في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية الرئيسة للدولة.

المدفوعات الإلكترونية

 وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإماراتي لفتح آفاق جديدة أمام الشركات التابعة للبنك للتواجد في السوق الإماراتي، لا سيما في قطاع المدفوعات الإلكترونية لتسهيل الخدمات المالية للمصريين المقيمين بدولة الإمارات.


وأكد "رستم" عمق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى استكمال المشاورات مع المسئولين الإماراتيين ودفع عجلة الشراكات الاقتصادية. 

كما أشاد بالتعاون المثمر في ملف "جائزة التميز الحكومي"، والتي تُعد مبادرة محورية لنشر ثقافة التميز والابتكار في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أكد السفير حمد عبيد الزعابي على استثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي ترتكز على ثقة متبادلة ورغبة مستمرة في الارتقاء بالشراكات الشاملة. وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية تتواجد بقوة في السوق المصري وتواصل مساعيها التوسعية لدعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.
واختتم السفير الإماراتي حديثه بتثمين الدور المحوري لمصر، مشيدًا بالموقف المصري الثابت، قيادةً وشعبًا، في دعم أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج، ورفض المساس بها، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

الإمارات بنك الاستثمار القومي خدمات المدفوعات الإلكترونية الاستثمار الخدمات المالية

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