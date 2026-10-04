كلنا بنقول مصر .. أحمد شوبير يُطالب بإنهاء الخلافات حول المنتخب: «مبنعرفش نحافظ على الإنجازات»

أكد الإعلامي أحمد شوبير أهمية الالتفاف حول منتخب مصر ودعم مسيرته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخلافات الشخصية، والعمل على الحفاظ على الإنجازات التي تحققها الكرة المصرية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار: «يعني إيه كلمة وطن؟ بجد قولوا إيه معنى كلمة وطن؟ يعني حب، يعني انتماء».

وأضاف أن كل شخص يجب أن يؤدي دوره في مجاله، وأن يضع مصلحة الوطن أمام عينيه، موضحًا أن الأزمات موجودة لدى الجميع، لكن الأهم هو القدرة على حلها وتجاوزها، والتجمع حول هدف واحد.

وأشار شوبير إلى أن انتصار أكتوبر تحقق من خلال اجتماع الجميع على هدف واحد، قائلًا إن معرفة قيمة الوطن والالتفاف حوله كانا من أسباب تحقيق المعجزات، مؤكدًا أن النجاح يتطلب تعاون الجميع بدلًا من الانشغال بالخلافات.

أحمد شوبير يتحدث عن دعم منتخب مصر

وتطرق شوبير إلى الأوضاع داخل كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الاختلاف مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أو مع أي شخص آخر، لا ينبغي أن يؤثر على دعم المنتخب الوطني.

وقال: «تعالى بقى على مجالنا إحنا في كرة القدم، أنت مش حابب حسام حسن مش مهم، مش حابب معرفشي مين مش مهم، لكن لما تروح ماتش لمنتخب مصر الكل بيقول مصر».

وشدد الإعلامي على أن الهدف يجب أن يكون نجاح المنتخب الوطني، وليس السعي لإسقاط أشخاص أو تصفية الخلافات معهم، مضيفًا أن كرة القدم المصرية أمامها تحديات مهمة، من بينها تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومنافسات كأس العالم.

وتساءل شوبير عن أسباب تحويل النقاش حول المنتخب إلى خلافات شخصية بشأن من يستمر في منصبه ومن يرحل، مشيرًا إلى أن الجماهير التي خرجت إلى الشوارع لمتابعة مباريات المنتخب والاحتفال بانتصاراته كانت تحتفل باسم مصر.

شوبير: إحنا مبنعرفش نحافظ على الإنجازات

وانتقد شوبير ما وصفه بعدم القدرة على الحفاظ على الإنجازات، قائلًا: «إحنا مبنعرفش نحافظ على الإنجازات، بنعرف نهدم كويس أي حاجة كويسة جاية».

وأوضح أن الانتقاد وتوجيه الملاحظات أمران ضروريان لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، لكنهما يجب ألا يتحولا إلى محاولات للهدم أو زيادة الانقسامات، مؤكدًا أن جميع الأطراف لديها مشكلات وأزمات تحتاج إلى حلول.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساندة المنتخب الوطني والعمل على نجاحه، مع إمكانية توجيه الانتقادات والتنبيه إلى الأخطاء وإصلاحها، قائلًا إن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحفاظ على مصلحة الوطن، مشددًا على أنه يتحدث عن هذا الأمر من واقع مجاله في كرة القدم.