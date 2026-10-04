قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية: تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا يؤثر على المنطقة
الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم
تعزيز الاندماج الاقتصادي.. رئيس هيئة الاستعلامات: الاهتمام المصري بأفريقيا ممتد منذ سنوات
متحدث شعبة المخابز يروي كواليس اجتماع الشعبة غدًا .. وأبرز المقترحات
محدش يقدر يتحدّى رونالدو .. فرج عامر يكشف أرقامًا ضخمة عن النجم البرتغالي
نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي
عمرو أديب في رسالة غاضبة لأديس أبابا: لماذا العند الإثيوبي الغريب؟
كلنا بنقول مصر .. أحمد شوبير يُطالب بإنهاء الخلافات حول المنتخب: «مبنعرفش نحافظ على الإنجازات»
السفير محمد حجازي: لا يجوز لإثيوبيا الاعتداء على سيادة دولة أخرى للحصول على منفذ بحري | فيديو
أحمد عبد الحليم: مواجهة جنوب أفريقيا «صعبة» .. وحسام حسن مُطالب بمنح الفرصة للبدلاء
عمرو الحديدي: القمة مباراة لاعبين .. و«عموتة» تحت ضغط أكبر من معتمد جمال
السعودية ترد على مزاعم الحوثيين استهداف أرامكو: «مضللة .. وانتصارات وهمية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلنا بنقول مصر .. أحمد شوبير يُطالب بإنهاء الخلافات حول المنتخب: «مبنعرفش نحافظ على الإنجازات»

شوبير
شوبير
علا محمد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أهمية الالتفاف حول منتخب مصر ودعم مسيرته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخلافات الشخصية، والعمل على الحفاظ على الإنجازات التي تحققها الكرة المصرية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار: «يعني إيه كلمة وطن؟ بجد قولوا إيه معنى كلمة وطن؟ يعني حب، يعني انتماء».

وأضاف أن كل شخص يجب أن يؤدي دوره في مجاله، وأن يضع مصلحة الوطن أمام عينيه، موضحًا أن الأزمات موجودة لدى الجميع، لكن الأهم هو القدرة على حلها وتجاوزها، والتجمع حول هدف واحد.

وأشار شوبير إلى أن انتصار أكتوبر تحقق من خلال اجتماع الجميع على هدف واحد، قائلًا إن معرفة قيمة الوطن والالتفاف حوله كانا من أسباب تحقيق المعجزات، مؤكدًا أن النجاح يتطلب تعاون الجميع بدلًا من الانشغال بالخلافات.

أحمد شوبير يتحدث عن دعم منتخب مصر

وتطرق شوبير إلى الأوضاع داخل كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الاختلاف مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أو مع أي شخص آخر، لا ينبغي أن يؤثر على دعم المنتخب الوطني.

وقال: «تعالى بقى على مجالنا إحنا في كرة القدم، أنت مش حابب حسام حسن مش مهم، مش حابب معرفشي مين مش مهم، لكن لما تروح ماتش لمنتخب مصر الكل بيقول مصر».

وشدد الإعلامي على أن الهدف يجب أن يكون نجاح المنتخب الوطني، وليس السعي لإسقاط أشخاص أو تصفية الخلافات معهم، مضيفًا أن كرة القدم المصرية أمامها تحديات مهمة، من بينها تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومنافسات كأس العالم.

وتساءل شوبير عن أسباب تحويل النقاش حول المنتخب إلى خلافات شخصية بشأن من يستمر في منصبه ومن يرحل، مشيرًا إلى أن الجماهير التي خرجت إلى الشوارع لمتابعة مباريات المنتخب والاحتفال بانتصاراته كانت تحتفل باسم مصر.

شوبير: إحنا مبنعرفش نحافظ على الإنجازات

وانتقد شوبير ما وصفه بعدم القدرة على الحفاظ على الإنجازات، قائلًا: «إحنا مبنعرفش نحافظ على الإنجازات، بنعرف نهدم كويس أي حاجة كويسة جاية».

وأوضح أن الانتقاد وتوجيه الملاحظات أمران ضروريان لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، لكنهما يجب ألا يتحولا إلى محاولات للهدم أو زيادة الانقسامات، مؤكدًا أن جميع الأطراف لديها مشكلات وأزمات تحتاج إلى حلول.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساندة المنتخب الوطني والعمل على نجاحه، مع إمكانية توجيه الانتقادات والتنبيه إلى الأخطاء وإصلاحها، قائلًا إن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحفاظ على مصلحة الوطن، مشددًا على أنه يتحدث عن هذا الأمر من واقع مجاله في كرة القدم.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير منتخب مصر شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

باقات الإنترنت والمحمول

مفاجأة للملايين.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء: صلاة الجماعة سُنة مؤكَّدة في حق الرجال.. الأزهر العالمي: حرق قش الأرز حرام شرعا ومؤذي للجيران والمجتمع والبيئة

سامح عبد العظيم - أحد البحارة المختطفين

من الخطف لمطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل عودة البحارة المصريين

افتتاح وحدة جهاز السيكلوترون

لخدمة أهالي الصعيد..تفاصيل وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد