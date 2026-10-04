وتتواصل الاحتفالات .. محافظ الوادي الجديد تفتتح حديقتين للأنشطة المفتوحة بالأحياء

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، عددًا من حدائق الأنشطة العامة بمدينة الخارجة، ضمن مبادرة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة من خلال تنفيذ 8 حدائق عامة كمرحلة أولى بمدينة الخارجة والتي تنفذها مديرية الإسكان؛ لتوفير مساحات خضراء مفتوحة ومتنفسات مجتمعية وترفيهية لسكان المدينة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وشملت الافتتاحات حديقتين بحي الاقتصادي و التعمير تشمل مسطحات خضراء ومناطق جلوس مجهزة و مناطق للأنشطة الرياضية والحركية بأجهزة اللياقة البدنية وملحقاتها، ومجموعة من الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال.

وأكدت المحافظ أن تنفيذ الحدائق الجديدة يأتي في إطار توجه المحافظة نحو التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الفراغات العامة، وتحويل المواقع غير المستغلة إلى متنفسات مفتوحة تخدم مختلف الفئات العمرية، بما يرتقي بالمظهر الحضاري للمدينة ويوفر بيئة مجتمعية جاذبة وآمنة لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية.