بعد توليها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.. مي هي داليا مصطفى؟

أصدر مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي قرارا بتكليف داليا مصطفى كامل بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وذلك في إطار تعزيز قيادات البنك ذات الخبرة والكفاءات المصرفية ذات التاريخ العريق في إدارة الملفات الاستراتيجية والمالية.

من هي داليا مصطفى؟

وتعد داليا مصطفى إحدى القيادات البارزة داخل بنك الاستثمار القومي، حيث تتمتع برصيد ممتد من الخبرة المصرفية والمالية المتميزة تمتد لنحو 40 عاماً بالبنك، تدرجت خلالها في العديد من المناصب والمسؤوليات القيادية حتى شغلها منصب مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد منذ عام 2021، ثم مستشار رئيس مجلس إدارة البنك للاستثمار والموارد والشؤون المالية والحسابات الختامية.

مسيرة ممتدة من الإنجازات والخبرة العملية؛ الأستاذة داليا مصطفى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1987 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، ومشهود لها بالكفاءة والتفاني وصنع القرار الرشيد، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تجمعها بجميع العاملين والمتعاملين مع البنك من الداخل والخارج، وتم اختيارها من ضمن أكثر 40 امرأة تأثيراً عام 2021.

وقد ساهمت بفعالية خلال مسيرتها في إنجاز العديد من الملفات والمشروعات المحورية بالبنك، ومن أبرزها:

• إدارة المساهمات والاستثمارات: الإشراف على إدارة محفظة مساهمات البنك، وعمليات اكتتاب البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك، وتنفيذ سياسات التخارج الاستثماري وفق الضوابط المعتمدة.

• إدارة السيولة والمحافظ المالية: المشاركة في استثمار فائض السيولة بالبنك في أفضل الأوعية الادخارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ استراتيجية محفظة الأوراق المالية المملوكة للبنك وإدارتها عبر شركات متخصصة.

• إعادة الهيكلة والتطوير: المشاركة في إعداد خطة إعادة هيكلة البنك بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

• الإدارة المالية والموازنات: الإشراف الكامل على قطاع الشؤون المالية والحسابات الختامية، وأعمال مراجعة القوائم المالية والموازنة السنوية للبنك.

• تنمية الموارد: متابعة توفير الموارد اللازمة لتغطية نشاط البنك وتعظيم الإيرادات، بما يضمن الوفاء بالتزامات البنك وسدادها بكفاءة.

• تسوية المديونيات: المشاركة في التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونية مصرفنا للبنك الأهلي المصري المتعلقة بشهادات الاستثمار، والتوصل لتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتسوية مديونياتها.

كما شغلت داليا مصطفى عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والشركات الكبرى.