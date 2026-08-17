قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوشنر يبحث مع نتنياهو اليوم ملف غزة
الحوثيون يطلقون 5 صواريخ على سفينة قرب باب المندب ويستأنفون قصف مدينة المخا
القوات الروسية تسيطر على بلدتين في زابوروجيه ودونيتسك
الدولار وصل كام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية
من الملاعب للمنابر.. سر ظهور اسم محمد صلاح على واجهة مسجد في تركيا
ظلام تام يضرب طرابلس ومدن المنطقة الغربية للمرة الثالثة خلال يومين
15 محاميًا يتطوعون للدفاع عن المتهم في جريمة الشرف بسوهاج.. تفاصيل
6 سبتمبر.. موعد أول مباراة لـ بيراميدز فى دوري أبطال إفريقيا
اجتماع نقابتي الممثلين والسينمائيين مع منتجي التلفزيون لبحث قضية حق الأداء العلني.. خاص
الدفاع الأوكرانية: تعطل 7 مراكز لوجستية تابعة لإحدى الشركات الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة
اختناق عاملين وإصابة 3 أثناء تطهير غرفة صرف صحي بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد توليها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.. مي هي داليا مصطفى؟

داليا مصطفى
داليا مصطفى
آية الجارحي

أصدر مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي قرارا بتكليف داليا مصطفى كامل بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وذلك في إطار تعزيز قيادات البنك ذات الخبرة والكفاءات المصرفية ذات التاريخ العريق في إدارة الملفات الاستراتيجية والمالية.

من هي داليا مصطفى؟

وتعد  داليا مصطفى إحدى القيادات البارزة داخل بنك الاستثمار القومي، حيث تتمتع برصيد ممتد من الخبرة المصرفية والمالية المتميزة تمتد لنحو 40 عاماً بالبنك، تدرجت خلالها في العديد من المناصب والمسؤوليات القيادية حتى شغلها منصب مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد منذ عام 2021، ثم مستشار رئيس مجلس إدارة البنك للاستثمار والموارد والشؤون المالية والحسابات الختامية.

مسيرة ممتدة من الإنجازات والخبرة العملية؛ الأستاذة داليا مصطفى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1987 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، ومشهود لها بالكفاءة والتفاني وصنع القرار الرشيد، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تجمعها بجميع العاملين والمتعاملين مع البنك من الداخل والخارج، وتم اختيارها من ضمن أكثر 40 امرأة تأثيراً عام 2021.

وقد ساهمت بفعالية خلال مسيرتها في إنجاز العديد من الملفات والمشروعات المحورية بالبنك، ومن أبرزها:

• إدارة المساهمات والاستثمارات: الإشراف على إدارة محفظة مساهمات البنك، وعمليات اكتتاب البنك في زيادة رؤوس أموال الشركات والبنوك، وتنفيذ سياسات التخارج الاستثماري وفق الضوابط المعتمدة.

• إدارة السيولة والمحافظ المالية: المشاركة في استثمار فائض السيولة بالبنك في أفضل الأوعية الادخارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ استراتيجية محفظة الأوراق المالية المملوكة للبنك وإدارتها عبر شركات متخصصة.

• إعادة الهيكلة والتطوير: المشاركة في إعداد خطة إعادة هيكلة البنك بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

• الإدارة المالية والموازنات: الإشراف الكامل على قطاع الشؤون المالية والحسابات الختامية، وأعمال مراجعة القوائم المالية والموازنة السنوية للبنك.

• تنمية الموارد: متابعة توفير الموارد اللازمة لتغطية نشاط البنك وتعظيم الإيرادات، بما يضمن الوفاء بالتزامات البنك وسدادها بكفاءة.

• تسوية المديونيات: المشاركة في التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونية مصرفنا للبنك الأهلي المصري المتعلقة بشهادات الاستثمار، والتوصل لتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتسوية مديونياتها.

كما شغلت  داليا مصطفى عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والشركات الكبرى.

بنك الإستثمار القومي داليا مصطفى الاستثمار البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

شقق الايجار التمليكي

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. وحقيقة تغيير اسمها

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

بالصور

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد