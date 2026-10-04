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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: اقتراب انتخابات التجديد النصفي يُزيد حالة ارتباك «ترامب» في التعامل مع حرب إيران

ترامب وامريكا
ترامب وامريكا
هاني حسين

قال الدكتور يوسف هزيمة، الكاتب والباحث السياسي، إنه لا يبدو أن شيئًا تغير في المشهد السياسي للحرب الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي ذاتها التي تكررت طوال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى إعلان الرئيس الأمريكي في الثامن من أبريل بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي تارةً يُهدّد بفرض عقوبات أو يطبقها أو يفرض حصارًا، ثم يعود إلى التلويح بالتهديدات العسكرية، موضحًا أنه لو كان ترامب ومعه المؤسسة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة، قد حققوا أهدافهم المرجوة لما لجأوا إلى هذه التهديدات.

وأكد هزيمة أن التهديدات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، لا تشير إلا إلى أن الأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي لم تتحقق، مُتسائلًا عمّا إذا كان سيكتفي بالانسحاب من الحرب خالي الوفاض.

وأضاف هزيمة، أنه من المستحيل أن يقبل الرئيس الأمريكي ببقاء هذا الواقع على حاله، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، تزداد حالة الارتباك والتردد لدى الرئيس الأمريكي.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي يواجه خيارين لا ثالث لهما، إما بقاء الواقع كما هو انتظارًا لانتخابات التجديد النصفي، أو انسحاب مفاجئ وسريع من هذه المعركة، وهذا السيناريو مستبعد تمامًا.

ترامب أمريكا اخبار التوك شو واشنطن أيران

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