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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث شعبة المخابز يروي كواليس اجتماع الشعبة غدًا .. وأبرز المقترحات

متحدث شعبة المخابز يروي كواليس اجتماع الشعبة غدا وأبرز المقترحات
متحدث شعبة المخابز يروي كواليس اجتماع الشعبة غدا وأبرز المقترحات
شيماء جمال

كشف خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية، تفاصيل الاجتماع المقرر عقده غدًا، موضحًا أن الشعبة تقدمت الأسبوع الماضي، برئاسة الحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، بعدة طلبات.

وقال خلال برنامج "حضرة المواطن": "اجتماع الغد مهم جدًا، مشيرًا إلى انهم تقدموا الأسبوع الماضى برئاسة الحاج عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة لمخابز الجمهورية بعدة طلبات".

وأضاف: "وكان على رأس هذه الطلبات، مد مهلة التراخيص للمخابز والأنشطة التجارية، البقالين وإلى آخره، لأنه موضوع مهم جدًا".

وتابع متحدث شعبة المخابز: "بالنسبة للخبز الحر أو الخبز السياحي، هناك اقتراح مقدم من الشعبة العامة يقول إن المخابز المدعمة الموجودة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية، وعددها 32 ألف مخبز، لها قاعدة بيانات كاملة ولها سجلاتها التجارية إلى آخره".

وأوضح: "نقترح أن تكون لها نسبة، ولتكن 10% من حصتها التأمينية، بنفس الوزن ونفس المواصفات مع الاختلاف".

وأضاف: "المواطن يستحق الدعم وله بطاقة تموينية يحصل على الرغيف بعشرين قرشًا، ومواطن خارج منظومة الدعم يحصل على الرغيف مثلًا بجنيهين، وزنه 90 جرامًا، بتكلفة عادلة للحكومة".

واستطرد: "وهذا من خلال شركة تنظيم الكروت الذكية، ينظم، آه، كارت مدفوع مسبقًا مثلًا، فيكون البيع، الرغيف الحر لوحده والرغيف المدعم لوحده..وتكون منظومة جميلة وآمنة للمواطن، وبالطبع هذه المخابز سيكون عليها رقابة".

المخابز الغرفة التجارية شعبة المخابز الرغيف المدعم المخابز المدعمة

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