عمرو أديب في رسالة غاضبة لأديس أبابا: لماذا العند الإثيوبي الغريب؟

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة الأمن القومى لا تقتصر على السلاح والطائرات فحسب، مضيفاً «على فكرة الأمن القومي مش سلاح وطائرات، المياه ونحن في عصر المياه. يعني أي حرب جاية في العشر سنين الجاية هي حرب مياه».

وأضاف خلال برنامجه: «روح اتفرج في أي حتة في العالم.. أنا مستعد أقول لك المناطق المرشحة كلها لحروب مياه.. فيعني أرجوكم لا تختبروا صبر الإدارة المصرية ولا تختبروا صبر المواطن.. يجب أن تتعاون، على فكرة مصر مش طالبة حاجة ما استُرد بنا».

وتابع: مصر بتقول لك إيه؟ لو سمحت فلنتعاون في هذا الأمر. إمتى؟ في وقت الجفاف والجفاف الممتد، إمتى هتفتح وإمتى هتقفل؟ أنا عايز أعرف لماذا العند الإثيوبي الغريب؟