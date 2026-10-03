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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد كمال: اجتماع العلمين الرباعي للتشاور الإقليمي وليس تشكيل حلف ضد إثيوبيا

مصر وإثيوبيا
مصر وإثيوبيا
شيماء جمال

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تُعد مجتمعًا متعدد الأعراق والأديان واللغات، وهو ما يجعلها تشهد بين الحين والآخر توترات وخلافات داخلية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين إقليم تيجراي والحكومة في أديس أبابا شهدت صراعًا انتهى إلى اتفاق، إلا أن انعدام الثقة بين الطرفين حال دون تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن التوترات لم تقتصر على إقليم تيجراي، مشيرًا إلى انضمام 6 جماعات أخرى إلى الإقليم في مواجهة الدولة، الأمر الذي أسهم في اتساع فجوة الخلافات الداخلية.

وأضاف أن هذه التطورات يمكن النظر إليها باعتبارها قضية داخلية، إلا أنها جاءت في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد، موضحًا أن إثيوبيا تسعى إلى الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر وميناء، باعتبارها دولة حبيسة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن إثيوبيا لم تشهد هدوءًا كاملًا، لافتًا إلى دخولها طرفًا في التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة في السودان، وما تردد بشأن علاقتها بقوات الدعم السريع.

وقال إن هذه الأجواء أسهمت في إضفاء بُعد إقليمي على التطورات الداخلية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق أفعال وسياسات إثيوبية، إلى جانب اتهامات وُجهت إلى مصر، والتي نفتها القاهرة بشكل واضح.

وأكد أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على أهمية الاجتماع المقرر عقده في العلمين بين مصر والسودان والصومال وإريتريا، بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية.

وأوضح أن هذا الاجتماع الحالي في العلمين بين مصر والسودان والصومال وإريتريا لا يمثل تشكيل حلف ضدها، كما أنه ليس موجهًا ضد أي دولة، وإنما يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة حول القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة.

اجتماع العلمين الرباعي اجتماع العلمين إثيوبيا تيجراي مجلس الشيوخ

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