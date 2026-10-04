فضيحة بمسابقة علمية .. الذكاء الاصطناعي يُورّط فيديو فائزًا في أزمة «التفاصيل المُزيفة»

أثار مقطع فيديو مجهري فائز بإحدى المسابقات الكبرى غضبًا واسعًا، بعد اكتشاف احتوائه على تفاصيل مختلقة بالكامل أضافتها برامج تعديل الصور الحديثة.

تفاصيل خيالية خدعت الحكام

وبحسب ما ذكره موقع "جيزمودو" التقني، بدأت الأزمة عندما دقق خبراء الأحياء في تفاصيل الفيديو الفائز، والذي يصور حركة خلايا دقيقة جدًا تحت الميكروسكوب.

ولاحظ العلماء فورًا ظهور أشكال وهياكل بيولوجية غريبة وغير منطقية علميًا. ومع تصاعد الشكوك، تبين أن صانع الفيديو لجأ إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتنقية المقطع، بهدف إزالة التشويش وجعله أكثر وضوحًا ليخطف أنظار لجنة التحكيم.

كيف يكذب الذكاء الاصطناعي؟

تكمن المشكلة هنا في طريقة عمل هذه البرامج الذكية، فهي لا تكتفي بمسح "النغمشة" أو الضوضاء البصرية كما تفعل البرامج القديمة، بل تلجأ لتقنية تعرف بـ "الهلوسة"، أي أن البرنامج عندما يجد جزءًا غير واضح في الصورة، فإنه يبدأ في التخمين ورسم تفاصيل وهمية من خياله لملء هذا الفراغ.

فحول هذا التدخل الآلي مقطعًا علميًا يوثق الحقيقة إلى مشهد مليء بالأخطاء التي لا يمكن أن توجد في الطبيعة أبدًا.

مطالب بحظر التعديلات الذكية

فتحت هذه الواقعة بابًا واسعًا للجدل، حيث اعتبر الباحثون أن الاعتماد على هذه التقنيات ينسف مصداقية التصوير العلمي من الأساس.

فالمشاهد العادي قد ينخدع بجمال الصورة ونقائها الشديد، دون إدراك أن ما يراه هو مجرد "تخيلات كمبيوتر" وليس حقيقة.

ودفع هذا الغضب الكثيرين للمطالبة بضرورة وضع قوانين صارمة تمنع تمامًا استخدام أي أدوات ذكاء اصطناعي في مسابقات التصوير المجهري، للحفاظ على أمانة النقل وحماية العلم من التزييف.