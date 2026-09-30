«ديب سيك» تتعاون مع «هواوي» لتطوير برمجيات رقائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «ديب سيك» (DeepSeek) تعاونها مع شركة «هواوي تكنولوجيز» لتطوير أدوات برمجية محسّنة خصيصًا لرقائق الذكاء الاصطناعي «أسيند» (Ascend)، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير بدائل لمنظومة «إنفيديا».

وقالت «ديب سيك»، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «ويشات» (WeChat)، إنها ستتيح البنية التحتية البرمجية الخاصة بمنصة «أسيند» التابعة لـ«هواوي» كمصدر مفتوح، بما يشمل مكتبات الحوسبة والاتصالات.

ويأتي التعاون بعد نحو أسبوعين من كشف «هواوي» عن الجيل الجديد من معالجات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة فائقة الأداء، مع توقعات الشركة باستخدام هذه الأنظمة على نطاق واسع في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.

وأوضحت «ديب سيك» أن «هواوي» قدمت دعماً كاملاً لتطوير البنية التحتية البرمجية، فيما عملت الشركتان معاً على تطوير نظام حوسبة فائقة يعتمد على 128 شريحة من طراز «أسيند 950»، بهدف رفع كفاءة عمليات الحوسبة والاتصال.

كما أشارت الشركة إلى دور لغة البرمجة مفتوحة المصدر «تايل لانج» (TileLang)، وهي لغة عالية المستوى مصممة للعمل مع رقائق الذكاء الاصطناعي، في تسريع عمليات التطوير وتبسيط منطق البرمجة.

ويعكس التعاون بين «ديب سيك» و«هواوي» مساعي قطاع التكنولوجيا الصيني لتعزيز منظومة محلية للذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين تطوير الرقائق والبرمجيات اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى بعض تقنيات وأشباه موصلات «إنفيديا».