السفير الألماني بالقاهرة: مصر تحتل مكانة خاصة في قلوب الألمان

قال يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، إن هناك روابط عميقة للغاية بين الشعبين المصري والألماني، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير بمصر في ألمانيا، حيث يحب عدد كبير من الألمان التعرف إلى مصر وحضارتها وتاريخها.

وأضاف السفير الألماني، خلال لقائه خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحضارات القديمة وفي مقدمتها الحضارة المصرية تمثل من الموضوعات الأولى التي يتعرف إليها الطلاب الألمان في دروس التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلوب الألمان، وهو ما يفسر الأعداد الكبيرة من السائحين الألمان الذين يزورون مصر سنويًا.

وأكد السفير الألماني أن العلاقات بين مصر وألمانيا متميزة للغاية، مشيرًا إلى أنها تشمل تبادلا سياسيا مكثفا وتعاونا واسعا في مجال الأعمال، إلى جانب التعاون الثقافي وتنفيذ مشروعات مشتركة في المجال العلمي فضلًا عن الرياضة.