شكاوى من صعوبة مناهج ابتدائي.. وأمهات مصر: نناشد التعليم بالاهتمام باستغاثات الأهالي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت شكاوى أهالي طلاب المرحلة الابتدائية من المناهج.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، إنه لابد أن يراعي المسئولون بوزارة التربية والتعليم طلاب المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم، لافتة إلى أنها تناشد المسؤولين بالوزارة بالنظر إلى شكاوى الأهالي من صعوبة مناهج المرحلة الابتدائية ومراعاتها ووضعها بعين الاعتبار.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، لقد تفاعل عشرات أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيسبوك، وجاءت أبرز التعليقات و الشكاوى كما يلي :

قالت ولي أمر: "مناهج صعبة وكثيرة وامتحان الشهر على جزء كبير من المنهج، مش هيلحقو يذاكروه وكل أسبوع تقييم وواجبات كتير".

وأضافت ولي أمر أخرى: "الحساب لسنة ثالثة ابتدائى كارثة، المفروض احنا بنبنى الحساب سنه ورا سنة بالتدريج، بأى منطق طفل ياخد ١٠ جداول الضرب وخصائصهم فى أول أسبوعين فى الترم ؟ ، والتقييمات استنفزتنا تماما مش ملاحقين نذاكر اللى بيتاخد يا دوبك بنذاكر للتطبيقات بس مع الواجبات طبعا".

وتابعت ولي امر أخرى : "الدين منهج صعب والوزارة عاملة النجاح من ٧٠%، كله دروس فى منتهى الصعوبة وحفظ كم رهيب من الآيات والأحاديث وأسئلة مقالية".

وذكرت ولي أمر: "أكبر مشكلة إن حجم المناهج كبير جدًا مقارنة بسن الطفل، ويحتاج وقت ومجهود كبير في المذاكرة ، كل المناهج محتاجة تبسيط أكتر، خصوصًا في المرحلة الابتدائية، عشان الطفل يفهم المعلومة مش يحفظها وخلاص. وكثرة الواجبات بتخلى الطفل مضغوط ومفيش وقت للمذاكرة".

واستكملت ولي أمر أخرى: "بصراحة بنتي ثالثة ابتدائي ومنهج الرياضة لا يتناسب مع المرحلة العمرية ولا التفكير، بجد صعب جدا المنهج قائم على الاستنتاج، بجد ازاي طفلة تعرف تفكر وتحلل". وتابعت أخرى: "المناهج من أولي ابتدائي صعبة وكبيره عليهم وكمية معاني ومضاد وجمع ومفرد، غير الدين مطلوب يكملوا الآيات وهما لسه بيتعلموا يقروا ويكتبوا كويس