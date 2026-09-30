بلاغ أمني ونداء استغاثة.. كواليس دقائق مرعبة في السماء على متن طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حادثة الطائرة القادمة من دبي إلى إسرائيل أثارت حالة من الاستنفار والقلق، بعدما أشارت التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى احتمال اختطاف الطائرة، التي كانت تقل أكثر من 150 راكباً إسرائيلياً، عقب إطلاق نداء استغاثة وتغير مسارها باتجاه الأجواء السعودية.

وأوضحت أبو شمسية أن المخاوف تصاعدت بعد ورود إشارة استغاثة ثانية، ما دفع المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى عقد مشاورات عاجلة بمشاركة قادة الجيش والاستخبارات و"الشاباك"، وسط تداول روايات عن احتمال تغيير مسار الطائرة نحو اليمن.

وأضافت أن المعطيات اللاحقة كشفت أن الواقعة لم تكن عملية اختطاف، وإنما شجار داخل الطائرة، تزامن مع تقارير عن محاولة أحد الطيارين الانتحار والقفز من الطائرة، ما استدعى تدخل مساعده. وأشارت إلى أن الطائرة هبطت نحو 15 ألف قدم خلال دقيقة واحدة، ما أثار ذعراً بين الركاب.