يورجن شولتس: 19 ألف مصري يدرسون اللغة الألمانية في 36 جامعة مصرية

قال يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة، إن ألمانيا ترى أن التعليم يمثل مفتاح استراتيجي لتنمية أي دولة، مؤكدًا أهمية إتاحة فرصة الحصول على تعليم جيد لكل طفل وشاب، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل أولوية قصوى في مصر أيضًا.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون في مجال المدارس الألمانية يحدث دائمًا بالتعاون مع الشركاء المصريين، مشيرًا إلى وجود نحو ست مدارس يمكن للطالب التخرج منها بشهادة تماثل إلى حد كبير ما كان سيحصل عليه في ألمانيا، إلى جانب مدارس أخرى تؤدي فيها اللغة والتعليم والمناهج الألمانية دورًا مهمًا.

وأشار إلى أن نحو 19 ألف مصري يلتحقون ببرامج لتدريس اللغة الألمانية في 36 جامعة مصرية، مشيرًا إلى أن إتقان اللغة الألمانية مهم للشباب المصريين الراغبين في استكمال دراستهم أو العمل في ألمانيا، ولا سيما أن كثيرًا من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة لا تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع.

وأوضح السفير الألماني أن هناك رغبة في تحقيق ترابط أوثق بين التدريب اللغوي والإعداد لسوق العمل، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من المبادرات في هذا المجال.