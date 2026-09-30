إبراهيم صلاح: توقف الدوري جاء في توقيت مناسب للزمالك.. ونستعد بقوة للقمة

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة توقف مسابقة الدوري جاءت في توقيت مهم، خاصة أن اللاعبين والفريق كانوا تحت ضغط خلال الفترة الماضية.

وأوضح إبراهيم صلاح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن الفريق خاض مباراة ودية أمام مودرن سبورت، ويستعد لخوض ودية أخرى أمام إنبي، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف، مشيرًا إلى أن الفريق لديه أيضًا مواجهة أمام زد في بطولة كأس الرابطة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز عدد من لاعبي قطاع الناشئين للمشاركة في مباراة زد، موضحًا أن بعض العناصر الشابة سيتم تصعيدها للتدريبات مع الفريق الأول عقب مباراة إنبي الودية.

وأضاف إبراهيم صلاح أن مباراة زد في كأس الرابطة ستشهد مشاركة عدد من لاعبي فريقي 2007 و2009، إلى جانب بعض لاعبي الفريق الأول، في إطار سياسة الجهاز الفني لمنح الفرصة للعناصر الشابة وتجهيزها.

واختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن القائمة الأفريقية شهدت ضم جميع اللاعبين المتاحين، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب، في ظل استمرار إيقاف القيد على الفريق.