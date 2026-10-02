أجهزة PS5 تحصل على ترقية رسوم بالذكاء الاصطناعي دون شراء جهاز برو جديد!

أعلنت شركة «سوني» طرح تقنية جديدة لرفع جودة رسوم الألعاب بالذكاء الاصطناعي لجهاز «PS5» الأساسي.

وتوفر هذه الخطوة للاعبين وضوحاً فائقاً للصورة كان مقتصراً في السابق على جهاز «PS5 برو» الأغلى.

وجاء التحديث ليلبي تطلعات عشاق المنصة في الاستمتاع بجرافيك متطور دون تحمل تكلفة شراء عتاد إضافي.

تقنية QSSR تمنح أجهزة PS5 قوة بصرية إضافية

وفقاً لما نقله موقع Engadget عن منشور رسمي لمدونة بلايستيشن، وكانت سوني أطلقت تقنية رفع الدقة الفائقة على جهاز «برو» منذ عامين وواصلت تطويرها باستمرار.

وتساءل المطورون واللاعبون لاحقاً عن إمكانية تقديم أداء مشابه على منصة «PS5» الأقل في القوة العتادية.

واستجابت الشركة لتلك التساؤلات عبر مشروع بحثي مشترك نفذته بالتعاون مع عملاق المعالجات شركة «AMD».

وتعتمد تقنية «QSSR» على هيكل شبكات عصبية مبسط جرى تعديله يدوياً لتعظيم كفاءة المعالجة الرسومية.

وتعمل هذه المنظومة الذكية على تعزيز دقة تفاصيل الصورة واستقرارها عبر معالجة المشاهد بكسل تلو الآخر.

أولى الألعاب المدعومة

انطلقت التقنية رسمياً عبر تحديثات برمجية فورية للعبتي «Marvel's Wolverine» و«Ghost of Yōtei» الشهيرتين.

وأشاد مايك فيتزجيرالد، رئيس التكنولوجيا باستوديو «إنسومنياك»، بالنتائج المبهرة التي حققتها التقنية داخل لعبة وولفرين.

وأوضح فيتزجيرالد أن الميزة منحت البيئات وضوحاً واستقراراً فائقاً على مستوى البكسل بدقة غير مسبوقة.

وأضاف أن التحسينات أظهرت تفاصيل ثرية وسط شوارع مادريبور المزدحمة وأزقة شينجوكو طوال رحلة البطل لوجان.

ووصلت الميزة للعبة «Ghost of Yōtei» بالتزامن مع إطلاق نسختها الكاملة من استوديو «Sucker Punch».

وتضم النسخة الجديدة توسعة للقصة ونمط تحديات يشبه طور البقاء في «The Last of Us 2».

ويمكن لمالكي اللعبة على جهاز بلايستيشن تحديث الإصدار الكامل الجديد مقابل دفع 15 دولاراً فقط.